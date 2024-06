Fedez, un nuovo cane per ‘sostituire’ Paloma?/ Selvaggia Lucarelli ‘punge’: “Inizia la guerra dei cani…”

Un evergreen di questi mesi, tra vicende di cronaca rosa e problemi legali, sono senza dubbio Chiara Ferragni e Fedez. La separazione pare ormai un passo inevitabile e, a dominare la scena, sono ora le rispettive ‘nuove’ quotidianità. L’influencer sta lentamente riprendendo contatto con i social forse nel tentativo di rinforzare un seguito che ha risentito fortemente delle ultime vicende. Lo stesso sta facendo il rapper che starebbe suscitando la curiosità degli appassionati non solo per le presunte trame sentimentali dopo Chiara Ferragni ma anche per un nuovo amico a quattro zampe: il rapper ha sostituito Paloma con un altro cane?

Nelle stories di Chiara Ferragni continuiamo ad osservare la dolcezza di Paloma; la tenera cagnolina che prima dei dissidi coniugali era protagonista di simpatici siparietti con protagonista anche Fedez. La situazione, ora, è inevitabilmente diversa; la cagnolina – come racconta BlogTivvu – è rimasta in casa con l’influencer mentre il rapper pare aver ‘rimediato’ adottando un altro cane.

Si chiama Silvio il nuovo cane di Fedez; già inseparabili osservando le copiose foto e i teneri video pubblicati dal rapper sui social. E Paloma? Come già anticipato, anche la cagnolina ha subito le ripercussioni dei dissidi coniugali ed è dunque rimasta in ‘affido esclusivo’ a Chiara Ferragni.

“E’ iniziata la guerra dei cani perchè almeno non devono fotografarli di spalle”, di chi potrebbe essere questa frase tanto ironica quanto pungente se non di Selvaggia Lucarelli? La giornalista – come riporta BlogTivvu – non poteva lasciarsi scappare questa ‘novità’ riguardo la nuova quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez lanciando dunque una nuova frecciatina sul ‘caso’ dei figli – Leone e Vittoria – che ormai da diverso tempo non appaiono più sui social diversamente da come eravamo stati abituati in passato.

