Feysal Bonciani è nel cast di concorrenti della quattordicesima edizione di Tale e Quale Show 2024, il varietà condotto da Carlo Conti su Rai1. Tra tutti è sicuramente quello meno “noto”, anche se Feysal è uno del campo visto che si è fatto conoscere ed apprezzare come attore e cantante con il ruolo di Giuda nel musical Jesus Christ Superstar. La musica è sempre stata la sua più grande passione sin da bambino, visto che in tenera età ha iniziato a studiare canto per poi proseguire sempre in ambito artistico. Un grande talento che è riuscito a conquistare la fama nel 2014 quando viene scelto per interpretare Giuda nel musical Jesus Christ Superstar sotto la regia di Time Rice. Dai musical al piccolo schermo il passo è stato breve, anche se Feysal ha subito accettato la possibilità di partecipare a Tale e Quale Show.

“Ho pensato che Tale e Quale fosse il palco giusto per mettermi alla prova, siamo seguiti da un team di professionisti incredibili, non vedo l’ora di andare in onda, metterò tutta la mia energia” – ha detto il cantante che potrebbe rivelarsi la rivelazione di questa edizione!

Feysal Bonciani sarà Bruno Mars a Tale e Quale Show 2024

La prima puntata di Tale e Quale Show 2024 si preannuncia davvero tosta per Feysal Bonciani, l’attore e cantante conosciuto per il suo ruolo di Giuda nel musical Jesus Christ Superstar, chiamato a confrontarsi con l’imitazione di Bruno Mars! Una prova canora e visiva non facile essendo Bruno Mars uno degli artisti più bravi degli ultimi anni, un talento unico e riconoscibilissimo tra mille che ha saputo con la sua voce e la sua musica conquistare milioni di persone nel mondo. Per Feysal Bonciani un debutto col botto verrebbe da dire, ma il giovane cantante ha tutte le carte in regole per riuscire in questa impresa.

Del resto Feysal ha già dimostrato di essere un grandioso Giuda nel musical Jesus Christ Superstar conquistando critica e pubblico e chissà che con la sua imitazione di Bruno Mars non possa fare breccia nel cuore della giuria conquistando così la vittoria finale. Sarà davvero così?