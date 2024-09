Feysal Bonciani, chi è il concorrente di Tale e Quale Show 2024: dai musical al doppiaggio

Carlo Conti darà avvia alla nuova edizione di Tale e Quale Show 2024 questa sera, venerdì 20 settembre 2024, sono 11 i talenti che si sfideranno a colpi di imitazione e tra di loro c’è anche Feysal Bonciani, chi è? Classe 1991 il 33enne è nato a Grassina un piccola frazione di Firenze. Sin da piccolo si appassiona all’arte in generale ma soprattutto ama il canto e la danza. Queste due passioni lo hanno spinto a studiare alla Torino Gyspy Musical Academy prima e Milano MDM Academy poi.

La carriera di Faysal Bonciani spicca il volo nel 2016 grazie al ruolo del protagonista nel celebre Notre Dame de Paris ma l’occasione più importante in cui mette in mostra il suo talento e la sua determinazione è il musical Jesus Christ Superstar per la regia di Ted Neeley, dove ha il ruolo di Giuda. Nel corso degli anni ha collaborato con importanti compagni che gli hanno permesso di esibirsi nel palchi più grandi d’Europa. Si è cimentato anche nel doppiaggio in un documentario su Netflix mentre sono sporadiche le sue partecipazioni televisive, di recente è stato ospite a Splendida Cornice e I Fatti Vostri.

Fidanzata Feysal Bonciani chi è? Riserbo assoluto sulla vita privata del volto di Tale e Quale Show 2024

Mentre la carriera di Faysal Bonciani è ricca di progetti e ruoli anche molto importanti e di prestigioso, sulla sua vita privata si sa pochissimo. Non è chiaro chi è e se esiste una fidanzata di Feysal Bonciani o se invece l’artista è single. Sulla sua sfera più intima si sa che è legatissimo alla famiglia e ha due fratelli Niccolò e Alessandro. Adesso è pronto per partecipare come concorrente per Tale e Quale Show 2024 e di recente ha rivelato come si sta preparando per questa esperienza: “Ho pensato che Tale e Quale fosse il palco giusto per mettermi alla prova, siamo seguiti da un team di professionisti incredibili, non vedo l’ora di andare in onda, metterò tutta la mia energia.”