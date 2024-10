Feysal Bonciani è tra le sorprese della nuova edizione di Tale e Quale Show 2024. Dopo la vittoria durante la prima puntata con l’imitazione di Bruno Mars questa settimana il cantante e performer dovrà calarsi nei panni di Lionel Richie. I presupposti per un’ottima riuscita ci sono tutti considerando la possibile somiglianza tra i due, ma anche la tonalità della voce del cantante. Il percorso di Feysal Bonciani finora a Tale e Quale Show sta andando alla grande.

Sia la giuria che il pubblico sono rimasti colpiti dalla presenza scenica e dal talento del cantante che è stata la voce di Giuda nel musical Jesus Christ Superstar creato da Tim Rice. Riuscirà a convincere nuovamente la giuria con la sua imitazione di Lionel Richie diventando così il vincitore di puntata?

Feysal Bonciani divide la giuria con l’imitazione di Prince a Tale e Quale Show 2024

Feysal Bonciani nei panni di Prince ha diviso il pubblico e la giuria di Tale e Quale Show 2024. Pubblico il delirio con tanto di standing ovation, ma anche la giuria ha apprezzato l’imitazione del cantante e performer. “Bravissimo e devo dire che la nostra storia è identica, anche io ho subito un abbandono. Siamo fratelli in qualche modo, ma la vita come vede ci ha regalato delle grandi soddisfazioni. Non possiamo dire di avere avuto un’infanzia infelice”. E’ il commento emozionato ed emozionate di Giorgio Panariello.

Alessia Marcuzzi è stupita: “che dirti: Prince è un mito. Hai alzato l’asticella anche dopo Bruno Mars”. Katia Follesa, invece, precisa: “sono felice che tu abbia trovato una famiglia che ti ama”. Cristiano Malgioglio ha qualcosa da ridire: “ha interpretato uno dei miei cantanti preferiti. A te stasera è mancato un pò di magnetismo, nella prima parte sei entrato nel personaggio con Purple Rain, mentre nella seconda parte con Kiss sei stato un disastro totale. Peccato, forse hai esagerato troppo. Più che un Prince mi sei sembrato un marchesino”.

Ecco l’imitazione di Feysal Bonciani nei panni di Prince a Tale e Quale Show 2024:

