Fidanzati Temptation Island 2024: chi sono/ Il web ironizza: “Devono pagare le tentatrici per corteggiarli”

Chi sono i fidanzati di Temptation Island 2024: tutti i nomi

Temptation Island 2024 è alle porte con la prima puntata che andrà in onda giovedì 27 giugno, in prima serata su canale 5, con la presentazione non solo delle tentatrici e dei tentatori, ma soprattutto delle coppie pronte a mettersi in gioco con la speranza di riuscire a superare tutte le tentazioni. In attesa della messa in onda della prima puntata, ad attirare l’attenzione del web sono stati soprattutto i fidanzati che sono Alex Petri, Cristian Lanfranchi, Lino, Luca Bad, Matteo Vitali, Raul Dumitras e Tony Renda.

Sulla pagina Instagram di Temptation Island sono state presentate tutte le coppie e i fidanzati, in particolare, hanno scatenato l’ironia del web che sembrerebbero non apprezzare l’aspetto fisico della parte maschile delle coppie. Nel villaggio, i fidanzati trascorreranno le giornate con le tentatrici e sul web, diversi utenti si chiedono quale sarà la reazione delle tentatrici quando conosceranno i fidanzati.

L’ironia del web sui fidanzati di Temptation Island 2024

Sul web, non mancano i commenti ironici ma anche un po’ cattivi sui fidanzati di Temptation Island 2024. In particolare, molti utenti hanno rivolto un pensiero alla tentatrice e il commento maggiormente gettonato è stato il seguente: “Devono corteggiare questi fidanzati? Le tentatrici devono pagarle”.

Prima della messa in onda della prima puntata di Temptation Island 2024, dunque, l’aspetto fisico dei fidanzati non entusiasma in modo particolare il pubblico che, tuttavia, aspetta di vedere i fidanzati nel villaggio in compagnia delle tentatrici pronte a metterli alla prova in tutti i modi per capire se le relazioni potrebbero avere un futuro o meno.

