Fidanzato Jasmine Paolini: chi è?/ Nessun indizio dai social: super riservata e discreta

Chi è il fidanzato di Jasmine Paolini? Sale la curiosità

Esattamente come accaduto con Jannick Sinner che ha rotto il silenzio sulla propria vita privata solo recentemente, anche intorno a Jasmine Paolini cresce la curiosità sulla sua vita privata di cui, tuttavia, non si sa assolutamente nulla. Jasmine Paolini sta facendo parlare di sè per i suoi successi sportivi raggiunti con anni di sacrifici e allenamenti, ma tra i più curiosi c’è sempre chi spera di carpire qualche curiosità in più sul suo stato sentimentale che, tuttavia, per il momento, è top secret. Bellissima, sorridente e amante della vita, Jasmine Paolini non dedica le sue giornate solo al tennis, ma ha anche altre passione come la musica.

Tra i suoi artisti preferiti ci sono Ligabue e Jovanotti che segue con molto interesse e trasporto senza, tuttavia, lasciar trasparire il minimo indizio, anche attraverso le loro canzoni, sulla presenza o meno di un fidanzato.

Fidanzato Jasmine Paolini: super sorridente sui social, ma nessun ragazzo al suo fianco

Come tutte le ragazze della sua età, Jasmine Paolini è presente sui social che, tuttavia, usa soprattutto per condividere con i propri fan i successi sportivi e le varie avventure che vive sul campo anche durante gli allenamenti. Scorrendo la sua galleria di Instagram dove è seguita da 161mila followers, sono tantissime le foto in cui la giovane campionessa sfoggia il suo splendido sorriso e la sua energia e voglia di vivere.

Tuttavia, nelle varie foto, Jasmine appare quasi sempre sola o in compagnia di amici e colleghi. Nessuna presenza maschile, dunque, al suo fianco che possa far pensare alla presenza di un fidanzato nella vita di Jasmine che, ad oggi, è super concentrata sui suoi obiettivi sportivi.











