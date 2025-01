Filippo Bologni: tutto sul marito di Gessica Notaro

Filippo Bologni, il marito di Gessica Notaro, è un campione italiano di equitazione nella specialità del salto a ostacoli. La passione per i cavalli nasce sin da quando era bambino. Ha cominciato a gareggiare quando aveva solo 8 anni, e a 12 ha partecipato al suo primo Campionato Europeo. Attualmente carabiniere, ha vinto diverse gare tra cui sei volte il campionato mondiale di salto a ostacoli, per due i Campionati italiani Assoluti Pony e per tre i Campionati italiani Young Riders.

La passione per i cavalli gli ha permesso di conoscere Gessica Notaro. Il primo incontro tra il campione e la donna che è poi diventata sua moglie è avvenuto alla Fieracavalli di Verona. Dopo le presentazioni ufficiali e il primo appuntamento, è iniziata una vera e bellissima storia d’amore nel 2020 e che, nel 2023 è stata coronata da un matrimonio da favola.

Gessica Notaro e il primo incontro con il marito Filippo Bologni

Accanto a Filippo Bologni, Gessica Notaro ha dato vita ad un nuovo e bellissimo capitolo della sua vita sentimentale. Serena, felice e innamorata, Gessica ha raccontato anche i dettagli del primo incontro con l’uomo che ha deciso di sposare. «Io e Filippo ci siamo incontrati un giorno in cui io facevo da testimonial e lui era stato chiamato da campione perché aveva vinto una gara di Coppa del Mondo», aveva raccontato Gessica Notaro. «A un certo punto mi dice: perché non salti? E io: ma dove vado con un occhio coperto? I nostri limiti sono nella nostra testa, mi ha risposto lui. Aveva ragione».

Bellissimi, uniti e molto innamorati, i due condividono la passione per i cavalli a cui dedicano le loro giornate. La coppia, inoltre, condivide diversi contenuti sui social dove conquistano sempre i like e i commenti dei followers per la genuinità del loro amore.