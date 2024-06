Finale di stagione Dawn Sussurri nella notte: come finisce la serie?/ Anticipazioni ultima puntata

Dark e romanticismo si fondono per l’ultima volta con Dawn – Sussurri nella notte; finale di stagione della saga composta da ben 4 film che per la prima volta sono stati trasmessi su Rai 2. Il titolo è considerato una sorta di mini-serie ma in realtà ha più le fattezze di un’opera cinematografica divisa in quattro atti. L’ultima puntata – che andrà in onda il prossimo 1 luglio 2024 – prende appunto il nome di ‘Sussurri nella notte’ e rappresenta la chiusura del cerchio con al centro le dinamiche con protagonista la giovane Christie.

Dawn Fantasmi del passato/ Diretta e anticipazioni 24 giugno 2024: Randolph annega durante le nozze…

Come visto per i titoli precedenti, anche la prossima e ultima puntata Dawn – Sussurri nella notte si ispira ai libri scritti da V.C Andrews; una serie di romanzi cult che hanno riscosso numeri incredibili tra il finire degli anni settanta e buona parte degli anni ottanta. L’andamento della trama è in ordine cronologico e si districa lungo il corso dei 4 capitoli, compreso appunto l’ultimo che andrà in onda il prossimo 1 luglio 2024 su Rai 2. Tuffiamoci dunque nelle anticipazioni di Dawn – Sussurri nella notte in vista della prossima puntata scopriamo come finisce la saga giunta al finale di stagione.

Imma Tataranni 4: matrimonio finito con Pietro?/ Cosa accadrà nelle nuove puntate

Una strage di famiglia sconvolge Christie, e quei segreti… Tutto sulle anticipazioni per il finale di stagione di Dawn – Sussurri nella notte

Le anticipazioni per la prossima e ultima puntata di Dawn – Sussurri nella notte ci raccontano del capitolare degli eventi con sfumature dark già visti nei tre capitoli precedenti. Tutto parte dalla figlia di Dawn Longchamp (Brec Bessinger), Christie, che dopo un periodo di quiete inizia ad avvertire qualcosa di misteriosamente strano ma che fin dai primi momenti le lascia l’incombente paura che qualcosa di terribile stia per accadere.

I presagi della giovane Christie diventano presto realtà; stando alle anticipazioni per la prossima puntata di Dawn – Sussurri nella notte, la presenza oscura che aleggiava nelle sue percezioni e sensazioni si tramuta in una vera e propria strage che colpisce la sua famiglia. La maledizione che perseguita da decenni la sua famiglia è tutt’altro che svanita; riuscirà da sola a trovare l’origine di un male così nefasto e soprattutto a scoprire cosa celano i segreti del passato della sua famiglia?

Anticipazioni Segreti di famiglia, prossima puntata 30 giugno 2024 su Canale 5/ Celyn vicina alla verità…

Dawn – Sussurri nella notte: come finisce la saga?

Stando alle anticipazioni, il finale di stagione di Dawn – Sussurri nella notte lascerà più spazio alle atmosfere dark piuttosto che agli sprazzi di romanticismo che abbiamo apprezzato nei capitoli precedenti. Ma come finisce la saga? Pur volendo lasciare qualche spoiler, trattandosi di una prima tv non vi priveremo dell’hype che accompagna la prossima e ultima puntata della serie. Dunque, fari puntati al prossimo 1 luglio 2024 che accoglierà il finale di stagione di Dawn – Sussurri nella notte con la prossima e ultima puntata.

Dove e quando andrà in onda la prossima e ultima puntata di Dawn – Sussurri nella notte

Dopo aver assaporato una buona dose di anticipazioni, scopriamo dove e quando andrà in onda il finale di stagione di Dawn – Sussurri nella notte. In prima tv assoluta il capitolo conclusivo della saga sarà trasmesso sempre su Rai Due il prossimo 1 luglio 2024. Inoltre, è possibile seguire l’appuntamento in diretta streaming attraverso la piattaforma RaiPlay con la possibilità di usufruire del servizio on demand per recuperare gli appuntamenti precedenti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA