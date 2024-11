Finalisti Io Canto Generation 2024: i 12 cantanti che si contendono la vittoria

Tutto è pronto per la grande finale di Io Canto Generation 2024 in onda questa sera, mercoledì 13 novembre 2024, in prima serata su Canale 5. Nel corso della precedente puntata, la semifinale, i giovani talenti hanno battagliato a suon di musica ed esibizioni per conquistarsi un posto nell’attesa finalissima di stasera, che tuttavia non ha spazio per tutti: sono solo 12, infatti, i cantanti (tra i 10 e i 15 anni) che hanno superato tutte le sfide e possono ora puntare non solo alla vittoria e alla gloria, ma anche al montepremi in palio.

Ma chi sono i 12 finalisti di Io Canto Generation 2024? Questa sera ci sarà un tutti contro tutti, le squadre vengono infatti sciolte e i giovani talenti si sfideranno l’uno contro l’altro. I candidati alla vittoria sono Marianna Alè, Beatrice Ferrua, Mariafrancesca Cennamo, Morgana La Manna, Davide Londero, Namite Selvaggi, Walter Puddinu, Aurora Binetti, Sofia Tarantino, Serena Ziello, Cristina Fiorita e Antonio Lobuono.

Io Canto Generation 2024: coach, giuria e cosa si aggiudica il vincitore

Sono questi, dunque, i 12 finalisti di Io Canto Generation 2024 che questa sera si contenderanno la vittoria nella serata dell’attesa finalissima. I giovani talenti saranno ovviamente accompagnati nelle loro esibizioni dai 6 coach che li hanno guidati in queste puntate: Fausto Leali, Benedetta Caretta, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Lola Ponce. A giudicare le performance e decretare il vincitore è come sempre la giuria formata da Michelle Hunziker, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi, Iva Zanicchi, Orietta Berti e Al Bano, oltre a 100 rappresentanti del pubblico in studio.

Ma cosa si aggiudicherà il vincitore di Io Canto Generation 2024? In palio c’è non solo un percorso formativo alla New York Film Academy nella sede di Firenze, ma anche un viaggio a New York per visitare Broadway assieme alla stessa Academy. Inoltre, grazie alla presenza di R101 come radio ufficiale della trasmissione, il vincitore potrà registrare una cover e riceverà in serata il premio tecnico di R101 dalla giuria e da Chiara Tortorella, speaker della radio.