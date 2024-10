E’ stata purtroppo trovata senza vita Flavia Mello Agonigi, la 54enne che era scomparsa da due settimane dalla provincia di Pisa. La notizia è giunta nelle ultime ore, un epilogo tragico che purtroppo molti temevano alla luce dei numerosi giorni passati dalla sua sparizione. Come riferito dai principali media online, a cominciare dal sito de La Nazione, Flavia Mello Agonigi è stata rivenuta morta in una cisterna in quel di Casciana Terme Lari, non troppo distante dalla zona dove la stessa era residente. E’ stata ammazzata verosimilmente con un coltello anche se, come fatto sapere dagli inquirenti, l’arma utilizzata per questo efferato delitto non è stata ancora rinvenuta.

C’è però un arresto, un uomo su cui le forze dell’ordine si sono concentrate e che alla fine è stato appunto fermato per il forte sospetto che sia stato lui ad assassinare la 54enne. Che il caso stesse purtroppo prendendo una brutta piega lo si era capito già dagli ultimi giorni, da quando cioè gli inquirenti avevano stretto il cerchio attorno ad un 34enne, un meccanico, che è stato appunto interrogato e poi arrestato a seguito della morte della povera donna, che ricordiamo, era originaria del Brasile ma cittadina italiana, perfettamente integrata nel nostro Paese.

FLAVIA MELLO AGONIGI, QUALE MOVENTE?

Originaria di Pontedera era ben voluta da chi la conosceva e negli ultimi giorni erano state molte le voci preoccupate circa quello che appunto stava accadendo e che si temeva, risultato poi alla fine reale. La vicenda va ancora ricostruita nel dettaglio ma si sa che l’uomo ha ucciso la donna per poi occultarne il cadavere appunto nella cisterna, lontano da occhi indiscreti.

Non è chiaro se gli inquirenti abbiano prima trovato il corpo e poi arrestato il 34enne, o se sia stato lo stesso meccanico, messo sotto torchio, a confessare dove si trovasse il cadavere. Chi avrebbe ucciso la donna è residente nel comune del rinvenimento, e non è ben chiaro però il movente.

FLAVIA MELLO AGONIGI AVEVA UN APPUNTAMENTO CON IL SUO OMICIDA?

C’è il forte sospetto, come scrive La Nazione, che Flavia Mello Agonigi avesse un appuntamento con lui la notte della scomparsa. La 54enne si era infatti recata in una discoteca dove era solita andare il venerdì sera, è dopo l’una aveva lasciato il locale per appunto vedersi con una persona che dovrebbe essere proprio il 34enne di cui sopra.

Il motivo che avrebbe spinto all’uccisione della donna potrebbe essere forse passionale, magari delle avance ricambiate, ma al momento si tratta solo di ipotesi e con il passare delle ore si scoprirà tutta la verità attorno a questa vicenda che ha avuto un epilogo davvero tragico. Ricordiamo che Flavia Mello Agonini era scomparsa nella notte fra l’11 e il 12 ottobre scorsi, vista l’ultima volta in una discoteca della Valdinievole. La sua auto, una Opel Mokka, è stata ritrovata non troppo distante dalla cisterna.