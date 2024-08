INCIDENTE FONDI: MORTA MAMMA DI 24 ANNI, FIGLIO GRAVE

Una lunga scia di sangue si allunga sulle strade italiane tra incidenti autostrada oggi, come quello sull’A23 e a Valmontone, ma uno tragico è avvenuto anche a Fondi, in provincia di Latina, nella notte tra venerdì e sabato. Un’auto si è ribaltata pare per la guida poco attenta da parte di Ali Hoxha, un 22enne che è risultato positivo ad alcol e droghe dalle analisi successive a cui è stato sottoposto. Il figlio di pochi mesi è ferito gravemente: è ricoverato al Bambino Gesù di Roma dove è tenuto in osservazione.

Invece, la mamma Mariagrazia Bedin di 24 anni è vittima dell’ennesimo incidente stradale, sua sorella è rimasta ferita. Questo ricorda quello di Giugliano, dove un 47enne per la sua follia guida ha causato la morte di una bambina di 8 anni. Ma nel caso dell’incidente Fondi, la polizia stradale parla di un mix di droga e alcol alla base dell’incidente per il quale il 22enne albanese è accusato ora di omicidio stradale. La tragedia è avvenuta nella zona Sant’Anastasia dopo la mezzanotte: la Golf si è ribaltata per l’alta velocità.

IL RETROSCENA SUL GIOCO SOCIAL DI MARIAGRAZIA BEDIN

L’auto si è ribaltata più volte, provocando la morte sul colpo della mamma di Sabaudia e causando diversi traumi al neonato. Invece, il conducente e la sorella della vittima, gli altri due occupanti del mezzo, non sono in pericolo di vita: sono entrambi ricoverati al Dono Svizzero di Formia, ma il guidatore è in manette con l’accusa di omicidio stradale. Nelle ultime ore è emerso un retroscena riguardo un gioco social fatto dalla vittima dell’incidente Fondi: a un’applicazione aveva chiesto quando sarebbe morta e come.

L’errore riguarda la data, visto che era stata prevista per il 2090, scolpita su una lapide virtuale che ora conferma un destino crudele. Per quanto riguarda il come, l’applicazione aveva parlato di incidente stradale. Ora la giovane cameriera di un bar nel centro di Latina lascia tre figli, l’ultimo di sei mesi fa coinvolto nell’incidente. Pare che le sue condizioni siano critiche, ma non ci sono riscontri al momento, invece gli altri due figli della coppia non erano in macchina con i genitori.