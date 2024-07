FORMAZIONI AUSTRIA TURCHIA/ Quote, viene meno il duello nerazzurro (Euro 2024, oggi 2 luglio)

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA TURCHIA: IL DUELLO MANCATO

Abbiamo già ampiamente sottolineato che l’assenza per squalifica di Hakan Calhanoglu è la notizia di spicco nelle probabili formazioni di Austria Turchia, perché il regista dell’Inter è naturalmente un giocatore fondamentale per il suo commissario tecnico Vincenzo Montella, possiamo aggiungere che questa squalifica farà saltare anche un “derby” tra compagni di squadra, perché nell’Austria troviamo naturalmente Marko Arnautovic, altro giocatore nella rosa dello scudetto della seconda stella dell’Inter.

Se Calhanoglu è fondamentale sia per il suo club sia per la sua Nazionale, l’importanza di Arnautovic è invece onestamente maggiore per l’Austria, di cui è il giocatore in assoluto più presente nella storia con la bellezza di 115 partite giocate, ma anche il secondo miglior marcatore a quota 37 gol, alle spalle solamente delle 44 reti segnate da Anton ‘Toni’ Polster in 95 presenze tra il 1982 e il 2000. Numeri che Arnautovic proverà a migliorare già questa sera a Lipsia, anche se naturalmente il suo compagno di squadra Calhanoglu spera di no, magari per tornare a giocare in questi Europei nei quarti di finale, se sarà la Turchia ad avanzare. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

AUSTRIA TURCHIA: CHI GIOCA L’ULTIMO OTTAVO?

Ci sono molti spunti che rendono significative le probabili formazioni di Austria Turchia, che sarà l’ultimo ottavo di finale di Euro 2024 stasera a Lipsia. Scenderà in campo la Turchia di Vincenzo Montella, che con la vittoria contro la Repubblica Ceca si è garantita il secondo posto nel girone F, con un buon bottino di 6 punti anche se le prestazioni non hanno convinto del tutto. L’obiettivo fondamentale però è stato raggiunto e adesso si potrebbe provare a sognare, grazie a un lato di tabellone non particolarmente difficile per la Turchia.

Attenzione però all’Austria di Ralf Rangnick, che è stata la migliore sorpresa di tutta la fase a gironi, innanzitutto per i risultati perché vincere il girone C era impresa considerata praticamente impossibile a causa della presenza di Francia e Olanda, con la vittoria contro gli Orange che ha garantito il raggiungimento di questo primato. C’è però anche la qualità delle prestazioni che hanno messo l’Austria al centro dell’attenzione di tifosi e appassionati a livello internazionale, motivo per cui stasera avrà il ruolo di favorito: teniamo presente tutto questo parlando delle probabili formazioni di Austria Turchia…

COSA CI DICONO LE QUOTE E IL PRONOSTICO?

Una pausa dalle probabili formazioni di Austria Turchia è da riservare al pronostico e alle quote fornite dall’agenzia Snai. L’Austria in questo momento ricopre il ruolo di favorita e il segno 1 è quotato a 2,00, mentre si arriva a quota 3,30 sul segno X in caso di pareggio e fino a 4,25 volte la posta in palio per il successo della Turchia sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA TURCHIA

SCOPRIAMO LE MOSSE DI RANGNICK

Ralf Rangnick per le probabili formazioni di Austria Turchia deve tenere conto che è squalificato Wimmer, ma avrà a disposizione tutti i migliori per disporre il suo modulo 4-2-3-1: in porta giocherà Pentz; in difesa a dire il vero potrebbero ancora esserci un paio di ballottaggi, ma dovremmo vedere il “bolognese” Posch e con lui Danso, Lienhart e Mwene per completare la retroguardia a quattro; nel cuore della mediana nessun dubbio su Seiwald e soprattutto Grillitsch; infine il reparto offensivo dell’Austria dovrebbe prevedere Laimer come esterno destro, Baumgartner trequartista centrale e Sabitzer ala sinistra alle spalle del centravanti, che sarà naturalmente il nerazzurro Arnautovic.

DUE SQUALIFICATI PER MONTELLA

Vincenzo Montella invece deve fare i conti con ben due giocatori squalificati nelle probabili formazioni di Austria Turchia, cioè Akaydin e soprattutto il regista Calhanoglu, l’assenza del giocatore dell’Inter sarà pesantissima in una partita così delicata. Tenuto conto di ciò, ecco i possibili undici titolari nel modulo 4-2-3-1 della Turchia di Montella oggi: il portiere Gunok; la difesa a quattro si apre invece con due ex “italiani” come Muldur e Demiral, che saranno affiancati da Bardakci e Kadioglu nella retroguardia; nel cuore della mediana ecco Yuksek e Ayhan in assenza di Calhanoglu; sulla trequarti spazio alla migliore gioventù del calcio turco con lo juventino Yıldız e Guler insieme a Yilmaz per aprire il reparto offensivo che invece come prima punta dovrebbe prevedere il veterano Tosun.

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA TURCHIA: IL TABELLINO

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic. All. Rangnick.

TURCHIA (4-2-3-1): Gunok; Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Yuksek, Ayhan; Yıldız, Guler, Yilmaz; Tosun. All. Montella.











