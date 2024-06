Formazioni Italia Turchia/ Streaming video tv: dubbi in difesa (amichevole, 4 giugno 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA TURCHIA: CHI GIOCA A BOLOGNA?

Con le probabili formazioni di Italia Turchia ci avviciniamo alla partita amichevole con cui le due nazionali si approcciano agli imminenti Europei: si gioca alle ore 21:00 di martedì 4 giugno e siamo al Dall’Ara di Bologna. Qui dall’entusiasmo per i felsinei in Champions League si passerà alla grande attesa per l’Italia che in Germania dovrà difendere il titolo vinto tre anni fa; l’amichevole di stasera è molto interessante perché la Turchia è allenata da Vincenzo Montella, che con questa federazione ha fatto molto bene e infatti ha qualificato la sua nazionale agli Europei, con possibile incrocio anche contro gli azzurri.

Sarà molto interessante scoprire quali saranno le scelte di Luciano Spalletti, che naturalmente proverà a ruotare i suoi giocatori alla ricerca della formula giusta; l’esordio contro l’Albania non è poi così lontano (11 giorni) e dunque bisogna già cominciare a studiare in vista della prima partita agli Europei. Noi adesso aspettiamo che l’amichevole del Dall’Ara prenda il via, nel frattempo come al solito facciamo la nostra rapida valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate dai due CT, prendendoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Italia Turchia.

ITALIA TURCHIA: QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico sulla partita, quindi a margine delle probabili formazioni di Italia Turchia possiamo leggere come la nostra nazionale sia favorita, perché il segno 1 per la vittoria dell’Italia vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,55 volte quanto messo sul piatto mentre il segno 2, da giocare per il successo della Turchia, porta in dote una vincita che ammonta a 5,75 volte l’importo che avrete pensato di investire. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, con questo bookmaker ha un valore equivalente a 3,70 volte quella che sarà stata la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA TURCHIA

I DUBBI DI SPALLETTI

Naturalmente Spalletti pondera bene le sue scelte per Italia Turchia, ma nel suo 4-3-3 alcune decisioni dovrebbero essere fissate. Il portiere titolare resta Gigio Donnarumma, anche se forse le gerarchie lo vedono meno “dominante” rispetto a qualche tempo fa; a destra Di Lorenzo ha avuto un permesso per motivi personali e almeno stasera potrebbe lasciare la maglia da titolare a Cambiaso, sull’altro versante spazio a Dimarco mentre in mezzo il posto di Acerbi potrebbe prenderlo Scalvini, qui ballottaggio con Gianluca Mancini e Calafiori – che può giocare anche a sinistra – mentre la maglia di Alessandro Bastoni non dovrebbe essere in discussione. Proseguiamo poi con il centrocampo, dove Jorginho corre per il posto da regista titolare; ai suoi lati, sicuro Barella mentre avremo un testa a testa giallorosso tra Cristante, che appare in vantaggio, e Lorenzo Pellegrini. Capitolo tridente: Scamacca in questo momento non ha rivali per il posto da centravanti, Federico Chiesa dovrebbe esserci a destra e allora da valutare il ruolo a sinistra, con Zaccagni, El Shaarawy e Orsolini a contendersi l’ultimo slot disponibile.

LE SCELTE DI MONTELLA

Anche Montella ha qualche dubbio avvicinandosi a Italia Turchia: potremmo parlare di una difesa in cui Ahyan fa concorrenza a Soyuncu e Demiral che erano i titolari tre anni fa agli Europei, in porta giocherà Cakir con Zeki Celik e Muldur in ballottaggio a destra, e Ozkacar che giocherà a sinistra. A comandare il gioco della nazionale turca sarà chiaramente Calhanoglu; ad affiancare Ozcan, ma c’è anche la possibilità che Kokçu metta a disposizione la sua esperienza andando a giocare nei due in mediana. Se fosse così, si liberebbe la maglia per il giovane Arda Guler, che potrebbe essere una sorpresa agli Europei anche se con il Real Madrid si è visto ben poco; sulle corsie laterali sembrano fatte le scelte di Montella con Kahveçi a destra e Akturkoglu dall’altra parte, come centravanti attenzione naturalmente a Kenan Yildiz che ha giocato titolare l’ultima amichevole e, vista l’avversaria, potrebbe avere il posto anche stasera pur se in generale Unal appare più pronto a prendersi il posto quando si comincerà a fare sul serio.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA TURCHIA: IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Cambiaso, Scalvini, A. Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho, Cristante; F. Chiesa, Scamacca, Zaccagni. Allenatore: Luciano Spalletti

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Ozkacar; Calhanoglu, Ozcan; Kahveçi, Kokçu, Akturkoglu; Kenan Yildiz. Allenatore: Vincenzo Montella











