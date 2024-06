Formazioni Italia Ucraina U21/ Nunziata cambia qualcosa? (oggi 6 giugno 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UCRAINA U21: CAMBIA QUALCOSA NELLA SECONDA USCITA?

Abbiamo iniziato a conoscere un paio di giorni fa il Torneo Maurice Revello, adesso è tempo di esaminare le probabili formazioni di Italia Ucraina U21, anche perché le scelte del nostro c.t. Carmine Nunziata potrebbero essere particolarmente significative in vista del secondo match nel Sud della Francia, che già potremmo definire uno scontro al vertice, dal momento che gli Azzurrini martedì hanno vinto per 4-3 contro il Giappone, mentre l’Ucraina si è imposta per 3-0 contro l’Indonesia, confermando finora la superiorità delle formazioni europee che si poteva immaginare sulla carta.

Martedì pomeriggio l’Italia Under 21 ci ha offerto una prestazione eccellente in attacco e rivedibile in difesa, indicazioni delle quali potrebbe quindi tenere conto il commissario tecnico, sia per andare il più avanti possibile in questo prestigioso torneo amichevole internazionale estivo sia e soprattutto per continuare il lavoro in ottica Europei 2025, che saranno naturalmente l’obiettivo finale di questo ciclo della Under 21. Tutto questo considerato, adesso potremmo esaminare le probabili formazioni di Italia Ucraina U21.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UCRAINA U21

ECCO I POSSIBILI TITOLARI DI NUNZIATA

Presentando le probabili formazioni di Italia Ucraina U21, abbiamo già evidenziato che il reparto meno convincente contro il Giappone è stata la difesa, non a caso nella retroguardia potrebbero esserci vari cambiamenti. In porta aveva debuttato Rinaldi, adesso scalpitano pure i suoi colleghi Sassi e Zacchi; sarà confermata la retroguardia a quattro, ma potrebbero cambiare gli interpreti. Come terzini se la giocano Zanotti, Turicchia, Pieragnolo e Veroli potrebbero dare vita a un doppio ballottaggio, mentre in mezzo dovrebbe esserci Ghilardi, affiancato da uno tra Bonfanti e Dalle Mura.

A centrocampo l’Italia U21 dovrebbe schierarsi a tre e le possibilità di partire titolare saranno molto alte per Faticanti e Ndour, mentre per l’altro posto a disposizione si annuncia un possibile ballottaggio tra Fabbian e Hasa. Infine, nel reparto offensivo degli Azzurrini dovremmo avere di nuovo due candidati forti per giocare dal primo minuto, cioè Esposito e Fini, mentre l’ultimo posto disponibile appare conteso fra Tongya e Raimondo.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UCRAINA U21: IL TABELLINO

ITALIA U21 (4-3-3): Sassi; Zanotti, Ghilardi, Bonfanti, Veroli; Fabbian, Faticanti, Ndour; Fini, Raimondo, Esposito. All. Nunziata.

