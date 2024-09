PROBABILI FORMAZIONI LECCE SASSUOLO: CHI GIOCA OGGI POMERIGGIO?

Le probabili formazioni Lecce Sassuolo ci ricordano che per qualche giorno il campionato lascia spazio alla Coppa Italia e ai suoi sedicesimi di finale, oggi martedì 24 settembre 2024 ad esempio nel pomeriggio si giocherà allo stadio di Via del Mare, dove i padroni di casa di Luca Gotti proveranno a mettersi alle spalle la delusione di sabato, quando in campionato hanno pareggiato 2-2 contro il Parma pur essendo arrivati al 90’ minuto con due gol di vantaggio.

Oggi a Lecce arriva un’altra emiliana, ma di Serie B: il Sassuolo arriva dalla vittoria a Cosenza e adesso cerca di nuovo gloria al Sud, ovviamente la Coppa Italia è in secondo piano rispetto all’inseguimento della promozione, ma cercare gloria su un campo di A farebbe comunque molto bene ai neroverdi. Tutto questo premesso, ora scopriamo le possibili ultime notizie sulle probabili formazioni Lecce Sassuolo.

ECCO ANCHE QUOTE E PRONOSTICO

Velocemente, prima di approfondire davvero le probabili formazioni Lecce Sassuolo, uno sguardo anche al pronostico con le quote dell’agenzia Snai. I giallorossi sono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,87, mentre poi si sale a 3,50 per il segno X in caso di pareggio e fino a 4,00 volte la posta in palio sul segno 2 se vincesse il Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE SASSUOLO

QUANTO CAMBIA GOTTI?

In Coppa Italia è sempre difficile calcolare fino a che punto si spingerà il turnover, per le probabili formazioni Lecce Sassuolo ipotizziamo il modulo 4-2-3-1 per Luca Gotti, ma per quanto riguarda i titolari ci sono ancora possibili dubbi. Proviamo ad ipotizzare Früchtl in porta; la difesa a quattro con Guilbert (che sarà squalificato in campionato), Bonifazi, Gaspar e Gallo da destra a sinistra; Rafia e Pierret nel cuore della mediana; sulla trequarti invece Pierotti, Oudin e Banda da destra a sinistra, a sostegno del giovane centravanti Burnete.

TURNOVER ANCHE PER GROSSO

Il discorso è molto simile anche per l’allenatore ospite Fabio Grosso nelle probabili formazioni Lecce Sassuolo, come modulo potremmo indicare il 4-3-3 mentre per i nomi dei titolari bisogna tenere presente che ci sono ancora molti ballottaggi aperti. Comunque indicativamente proviamo a citare Satalino in porta; davanti a lui la difesa a quattro composta da Missori, Muharemovic, Miranda e Pieragnolo; a centrocampo invece il terzetto titolare potrebbe vedere in azione Lipani, Kumi e Iannoni; infine, Antiste, Moro e Flavio Russo potrebbero essere i titolari nell’attacco del Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE SASSUOLO: IL TABELLINO

LECCE (4-2-3-1): Früchtl; Guilbert, Bonifazi, Gaspar, Gallo; Rafia, Pierret; Pierotti, Oudin, Banda; Burnete. All. Gotti.

SASSUOLO (4-3-3): Satalino; Missori, Muharemovic, Miranda, Pieragnolo; Lipani, Kumi, Iannoni; Antiste, Moro, F. Russo. All. Grosso.