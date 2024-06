Formazioni Portogallo Finlandia/ Quote: CR7 sarà titolare? (Amichevole 4 giugno 2024)

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO FINLANDIA: CHI GIOCA A LISBONA?

Curiosiamo un po’ nelle probabili formazioni di Portogallo Finlandia, perché stasera martedì 4 giugno 2024 si giocherà a Lisbona l’amichevole che entra naturalmente nel programma d’avvicinamento agli Europei: questo purtroppo non vale per la Finlandia, che ai playoff è stata eliminata e di conseguenza vivrà questa amichevole di lusso per provare a lavorare già verso la Nations League e le qualificazioni mondiali, cioè gli appuntamenti dall’autunno in poi.

Naturalmente però l’attesa è tutta per il Portogallo, non solamente perché Cristiano Ronaldo e compagni sono arrivati alla fase finale di Euro 2024 con un cammino perfetto ma perché sono tra le Nazionali più quotate per il trionfo finale, che per i lusitani sarebbe il bis del 2016. Ecco allora che è stuzzicante curiosare nelle scelte già per il match di stasera, che potrebbero darci indicazioni anche per il prossimo futuro, dato che ormai manca poco: leggiamo allora le ultime notizie circa le probabili formazioni di Portogallo Finlandia…

UNO SGUARDO A QUOTE E PRONOSTICO

Aprendo una parentesi nelle probabili formazioni di Portogallo Finlandia, per questa amichevole il pronostico non dovrebbe riservare sorprese: l’agenzia Snai quota a 1,16 il segno 1 per la vittoria del Portogallo, mentre poi si sale già a quota 7,00 in caso di segno X per il pareggio ed infine un clamoroso colpaccio della Finlandia varrebbe ben 13 volte la posta in palio sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO FINLANDIA

ANALIZZIAMO LE SCELTE DI MARTINEZ

Naturalmente il c.t. Martinez lavora in ottica Europei, molte certezze però magari anche qualche possibile esperimento nelle probabili formazioni di Portogallo Finlandia. Noi proviamo ad indicare il modulo 4-3-3 con Diogo Costa che è il titolare tra i pali; nella difesa a quattro ci aspettiamo Cancelo terzino destro, Ruben Dias con Gonçalo Inacio nella coppia centrale e Dalot a sinistra; il terzetto titolare di centrocampo potrebbe invece proporci Palhinha, Ruben Neves e Bruno Fernandes dal primo minuto, così come in attacco il tridente dovrebbe prevedere Bernardo Silva a destra, Cristiano Ronaldo centravanti e Rafael Leao a sinistra.

I POSSIBILI TITOLARI PER KANERVA

Si lavora già per il futuro invece tra gli ospiti, le probabili formazioni di Portogallo Finlandia per il c.t. Kanerva potrebbero basarsi sul 4-3-3 come modulo tattico e indichiamo questi possibili undici titolari, un mix di certezze e giovani in rampa di lancio: il portiere è Hradecky; davanti a lui, spazio a una difesa a quattro composta da Soiri, Jensen, Vaisanen e Galvez da destra a sinistra; in mediana proviamo ad indicare il trio formato da Walta, Suhonen e Maenpaa; infine, in attacco possibile tridente con Lod, Pukki e Pohjanpalo del Venezia, sebbene fresco reduce dai playoff di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO FINLANDIA: IL TABELLINO

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Dalot; Palhinha, Ruben Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Leao. All. Martinez.

FINLANDIA (4-3-3): Hradecky; Soiri, Jensen, Vaisanen, Galvez; Walta, Suhonen, Maenpaa; Lod, Pukki, Pohjanpalo. All. Kanerva.











