Si avvicinano le feste, ma per le probabili formazioni Serie B si annuncia un mese molto caldo, dal momento che si giocheranno ben sei giornate prima della fine dell’anno solare, che porterà anche la sosta del campionato cadetto. Ancora per un po’ di tempo comunque ci sarà la cadenza regolare di un impegno a settimana, con l’eccezione del Sassuolo che martedì prossimo per una notte potrà riassaporare l’atmosfera del grande calcio grazie alla partita degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Milan.

Logicamente i neroverdi emiliani sono una delle formazioni al centro dell’attenzione in Serie B, dove infatti la classifica ci sta parlando di una evidente spaccatura fra le tre fuggitive e tutto il resto del gruppo. Adesso però siamo al momento dell’analisi delle mosse degli allenatori, quindi concentriamo volentieri la nostra attenzione su quanto ci potrebbero dire le probabili formazioni Serie B per la quindicesima giornata, con riferimento in particolare alle partite di oggi, sabato 30 novembre 2024.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: PARLIAMO DEL MATCH-CLOU DI OGGI

FOCUS BRESCIA BARI

Per il blasone di entrambe le società, ma anche per le esigenze di classifica, possiamo indicare Brescia Bari come il big-match del sabato che si merita l’approfondimento per le probabili formazioni Serie B. Il Brescia arriva dal pareggio sul campo della Juve Stabia e mister Rolando Maran potrebbe affidarsi di nuovo al modulo 4-3-1-2 con Lezzerini in porta; nella difesa a quattro dovrebbero trovare posto Dickmann, Papetti, Cistana e Jallow; il centrocampo a tre del Brescia potrebbe invece essere formato da Galazzi, Verreth e Nuamah; infine, Bertagnoli sulla trequarti alle spalle dei due attaccanti Bianchi e Borrelli potrebbero formare il reparto avanzato dei lombardi.

Per il Bari invece l’ultimo riferimento è la vittoria casalinga contro il Cittadella, che tra l’altro ha determinato l’allungo in classifica proprio nel confronto con le Rondinelle. Per l’allenatore Moreno Longo potremmo parlare del modulo 3-4-1-2, con Pucino, Simic e Mantovani nella difesa a tre davanti al portiere Radunovic; gli esterni Oliveri a destra e Dorval a sinistra dovrebbero invece fiancheggiare i due mediani Maiello e Maita; infine, in attacco il Bari potrebbe proporre Sibilli trequartista alle spalle delle due punte Lasagna e Novakovich.