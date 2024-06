Formazioni Svizzera Germania/ Quote: turnover e chance per Undav (Europei 2024, 23 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA GERMANIA: NAGELSMANN GIÀ TRANQUILLO

Si sta avvicinando sempre più la partita del Waldstadion di Francoforte, dunque andiamo a leggere le probabili formazioni di Svizzera Germania: nella terza giornata del girone A agli Europei 2024 le due nazionali sono prevalentemente tranquille, quella di casa si è già qualificata agli ottavi avendo vinto le prime due gare e ora le basta un pareggio per blindare anche il primo posto in classifica, ma anche la Svizzera appare salda al secondo posto perché dovrebbe perdere di goleada con contemporanea vittoria larga della Scozia per ritrovarsi terza, e ad ogni modo poi i rossocrociati potrebbero andare agli ottavi anche con il terzo posto.

Video/ Georgia Repubblica Ceca (1-1) gol e highlights: Schick risponde a Mikautadze! (EURO 2024, 22 giugno)

Chiaramente c’è sempre l’idea di scavalcare i tedeschi e vincere il girone, poi certamente Murat Yakin non vorrà tirare troppo la corda e allora il turnover presumibilmente ci sarà, ma non massiccio come invece potrebbe fare Julian Nagelsmann, anche se rimane un’ipotesi. Vedremo allora quello che succederà sul terreno di gioco di Francoforte, mentre aspettiamo che questa partita prenda il via possiamo fare le nostre considerazioni sulle scelte da parte dei due Commissari Tecnici, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Svizzera Germania.

Formazioni Scozia Ungheria/ Quote, Rossi medita qualche cambio (Europei 2024, 23 giugno)

SVIZZERA GERMANIA: PRONOSTICO E QUOTE

Cosa dire delle quote che l’agenzia Snai ha previsto su questa partita degli Europei 2024? A margine delle probabili formazioni di Svizzera Germania indichiamo che la nazionale favorita è chiaramente quella di casa, che però stasera è formalmente in trasferta: per la vittoria della Germania dovrete puntare sul segno 2 e vincereste una somma pari a 1,70 volte quanto messo sul piatto, per contro invece il segno 1 per il successo della Svizzera vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 5,00 volte la vostra giocata e infine il pareggio, eventualità regolata dal segno X, con questo bookmaker ha un valore che ammonta a 3,80 volte l’importo investito.

Pronostici Europei 2024/ Le quote e le previsioni sulle partite del girone A (oggi domenica 23 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA GERMANIA

GLI 11 DI YAKIN

Può essere che in Svizzera Germania Murat Yakin scelga di lasciare fuori i suoi diffidati: stando a questa ipotesi allora Ricardo Rodriguez e Freuler inizierebbero dalla panchina, i loro sostituti questa sera potrebbero essere Stergiou, già visto in due spezzoni e che agirebbe in difesa con Schar e Akanji (davanti a Sommer) e magari Jashari o Rieder, perché anche Vincent Sierro è diffidato. Conferma per Granit Xhaka così come per i due laterali che ancora una volta dovrebbero essere Widmer a destra e il jolly Aebischer sull’altro lato del campo, davanti invece si pensa a qualche modifica perché certamente non manca la materia prima a disposizione del CT della Svizzera. Dunque sulla trequarti potremmo vedere Okafor e Steffen, con Amdouni schierato da prima punta; è sempre un’ipotesi perché non sappiamo davvero quali saranno le scelte definitive di Murat Yakin, che però quasi certamente metterà mano alla sua nazionale rossocrociata.

IL TURNOVER DI NAGELSMANN

Anche Nagelsmann ha i suoi diffidati che potrebbe lasciare a riposo: in Svizzera Germania dunque con Neuer in porta avremmo una difesa quasi nuova, Rudiger e Tah in panchina dando spazio a Koch e Schlotterbech, possibile conferma per Kimmich a destra mentre sull’altro versante opererebbe Raum, che già si pensava titolare prima che iniziassero gli Europei 2024. A centrocampo chi rischia la squalifica è Andrich; il suo posto lo può prendere uno tra Emre Can, utile anche per la difesa (anche se meglio in un modulo a tre) e Gross, con Kroos che invece va verso un altro posto da titolare a meno che Nagelsmann scelga di fargli tirare il fiato arretrando la posizione di Gundogan, che di conseguenza sulla trequarti libererebbe un posto che sarebbe preso da Thomas Muller. Poi, possibile l’inserimento contemporaneo di Leroy Sané e Fuhrich per le corsie alte della Germania; come prima punta attenzione a Deniz Undav, dipenderà dalla dimostrazione di forza che i tedeschi vorranno dare in questa partita contro la Svizzera.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA GERMANIA: IL TABELLINO

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Stergiou, Akanji, Schar; Widmer, G. Xhaka, Jashari, Aebischer; Steffen Okafor; Amdouni. Allenatore: Murat Yakin

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Koch, Schlotterbeck, Raum; Gross, Gundogan; L. Sané, T. Muller, Fuhrich; Undav. Allenatore: Julian Nagelsmann











© RIPRODUZIONE RISERVATA