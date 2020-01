M5s, eletti Elezioni Emilia Romagna 2020/ Preferenze consiglieri regionali e seggi

Tra le Regionarie per l’Emilia Romagna convocate solo un mese e mezzo prima del voto delle Elezioni Regionali e la crisi nazionale che ha portato alle dimissioni del capo politico Luigi Di Maio solo 4 giorni fa, l’impresa per il Movimento 5 Stelle sarebbe stata quella di conservare un consenso regionale che non sprofondasse di troppo sotto il 10%. La pattuglia degli eletti in Emilia Romagna dovrebbe comunque riuscire a superare la quota 5 delle scorse Regionali 2014, ma resta la difficoltà a livello locale di replicare i risultati che a livello nazionale, al netto delle difficoltà degli ultimi due anni, danno un Movimento 5 Stelle attorno al 15-17% di consenso. Nelle Regionarie M5s – che l’ex leader Di Maio non avrebbe voluto convocare perché considerava la partecipazione del M5s alle Elezioni Regionali un problema in un momento di completa rivoluzione e ristrutturazione del partito in vista degli Stati Generali del prossimo 15 marzo – a spuntarla è stato Simone Benini, che in poco tempo si è giocato al 100% nella campagna elettorale di tutta la Regione. A livello di circoscrizioni, in quella più grande di Bologna il M5s ha candidato i seguenti potenziali eletti: Silvia Piccinini, Marco Campanini, Raffaella Gamberini, Daniele Baraccani, Giacomo Palumbo, Michele Cattani. Alberto Mengoni, Silvia Zauli, Francesco Urbano, Katia Bettiol, Marilena Ricucci. Di seguito invece è possibile trovare la lista dei candidati consiglieri regionali del M5S a Modena – Ravenna – Ferrara – Parma – Reggio Emilia – Forlì Cesena – Piacenza – Rimini.

M5S, CONSIGLIERI ELETTI NEL 2014

Nelle Elezioni Regionali in Emilia Romagna del 24 novembre 2014 il Movimento 5 Stelle otteneva un ottimo risultato sul 13,3% a sostegno della candidata Giulia Gilbertoni: tale esito consentì ben 5 eletti nella Regione dove il M5s nacque, tra i primi “Vaffa Day” di Beppe Grillo e il primo sindaco pentastellato eletto a Parma (Federico Pizzarotti, anche il primo ad essere espulso però dai 5Stelle per discordie sul tema della discarica cittadina). Nelle liste del Movimento 5 Stelle furono dunque eletti consiglieri regionali, con relative preferenze: Giulia Gibertoni (2992) a Modena, Silvia Piccinini (1767) a Bologna, Gian Luca Sassi (871) a Reggio Emilia, Andrea Bertani (607) a Forli’-Cesena e Raffaella Sensoli (1066) a Rimini. Non vi era alcun apparentamento all’epoca e non vi è tantomeno oggi: dopo l’esperimento, fallito, in Umbria con un patto civico Pd-M5s Di Maio e l’intero Movimento hanno deciso per la lista unica ed autonoma, con il forte rischio però che le grane nazionali abbiano portato un voto disgiunto magari per la lista M5s e un altro candidato Governatore, o Lucia Borgonzoni o Stefano Bonaccini.

