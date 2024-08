Famosa per essere stata una ragazza di Non è la Rai, Francesca Di Ruberto è stata coinvolta in un tragico incidente a Roma, dove ha perso la vita. Nella Capitale si dedicava al lavoro e alla cura dei suoi due figli, avuti dall’ex marito. Purtroppo, lo scontro violento con un furgone Ama le è stato fatale: l’impatto è stato così forte che i pompieri hanno dovuto lavorare molto per staccare i due mezzi ed estrarre il corpo di Francesca Di Ruberto e del suo collega e amico, con il quale stava andando a lavoro alle sei del mattino.

Proprio quest’ultimo, ora versa in gravissime condizioni al policlinico Gemelli ed è in pericolo di vita. Di Francesca Di Ruberto si sapeva molto poco. Oltre ad un breve passato a Non è la Rai e una piccola comparsa a Mediaset, non si conoscono dettagli sulla sua vita privata, come che lavoro faceva o il nome dei suoi figli. Si sa però che era separata, dato che non ci sono notizie nemmeno dell’ex marito. Francesca Di Ruberto era estremamente legata alla famiglia, specialmente al fratello Luca e alla mamma Anna Carotti, che ha dato la triste notizia. Una famiglia unita quella dei Di Ruberto, da come si può vedere su Facebook, ognuno impegnato nella sua vita e nelle sue passioni.

Francesca Di Ruberto, il ricordo dell’amica appena ritrovata: “Abbiamo vissuto tanto, nel bene e nel male…”

La madre Anna è vedova dal 2012 e si dedica al decoupage e al restauro di cornici antiche. Francesca Di Ruberto, invece, non ha mai voluto condividere nulla della sua vita privata, tranne una foto dei suoi splendidi bambini, un maschio e una femmina. In molti però la ricordano per essere stata sul palco di Non è la Rai, dove ha interpretato la canzone “Cuore” di Rita Pavone. Qui, veniva chiamata con il soprannome di “Treccioline”, e molti dei fan del programma sono corsi sui social per esprimere un messaggio di cordoglio. Anche su YouTube, il celebre canale di “C’era una volta non è la Rai”, ha voluto condividere la sua esibizione del lontano 1994.

Su Facebook, invece, sono caduti a pioggia i messaggi di cordoglio, come quello di una vecchia amica di Francesca Di Ruberto: “Te ne sei andata prima che potessimo davvero ritrovarci”, le scrive in bacheca: “Nemmeno tre settimane fa ci siamo riviste dopo anni. Siamo cresciute insieme, abbiamo vissuto tanto, nel bene e nel male, poi la vita ci ha separate. Fai buon viaggio, Franceschina mia, proprio ora che ci eravamo ritrovate”. Anche la madre Anna Carotti ricorda la figlia, che era appena rientrata a Roma dopo una vacanza al mare: “Oggi il cielo ha una stella in più”, dice: “fai buon viaggio Francesca”.