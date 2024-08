Il marciatore Francesco Fortunato è uno dei preferiti assoluti di queste Olimpiadi di Parigi 2024. Nato ad Andria nel 1994, ha già vinto a soli 30 anni ben 13 titoli italiani assoluti per quanto riguarda la disciplina della marcia. Anche lui come il collega Riccardo Orsoni fa parte delle Fiamme Gialle e si è classificato come quindicesimo ai Giochi Olimpici di Tokio nel 2020, mentre ha conquistato il quinto posto nel 2022, durante gli Europei di Atletica. Francesco Fortunato si è appassionato di questo sport quando ancora era piuttosto piccolo, nel lontano 2008.

In quell’anno ha iniziato a dedicarsi alle sue prime corse campestri e al mezzo fondo, mentre l’anno dopo ha scoperto la passione per la marcia, che non l’ha più abbandonato. Durante la sua vita da sportivo, non sono mancate le decisioni più difficili per amore della disciplina, come quella di trasferirsi poi a Castelporziano nel 2013 per essere seguito dal coach Patricio Parcesepe. Da lì in poi la sua carriera è stata tutta in ascesa e nel 2024 non si è risparmiato un successo negli Europei di Podebrady, dove ha vinto l’oro, con un bronzo a Roma negli Europei sui 20km.

Francesco Fortunato senza freni: “Voglio l’oro per la mia Andria”

La vita privata di Francesco Fortunato è tanto curiosa quanto misteriosa. Non ci è dato sapere, infatti, se l’atleta abbia o meno una fidanzata, anche perché indagando sul suo profilo Instagram e sui canali social non ci sono altro che foto del ragazzo impegnato a raggiungere i suoi obiettivi in ambito sportivo. Qualche chicca però ce l’abbiamo: il sito della FIDAL ci svela qualche segreto sui suoi hobby oltre la marcia. Francesco Fortunato è un grande appassionato di balli caraibici e oltre a correre va spesso a ballare. Per quanto riguarda invece la sua formazione scolastica, sappiamo che si è diplomato in ragioneria, per poi seguire la sua passione e diventare un professionista a tutto tondo laureandosi in scienze motorie.

Da pochissimo ha rilasciato anche un’intervista per Repubblica, dichiarando di volere la vittoria per portare in alto il nome di Andria. Del resto, a lui la caparbietà non manca e punta al meglio cercando sempre di migliorarsi. Sue le parole al quotidiano: “Non basta soltanto esserci, bisogna vincere”. E la fidanzata? Ebbene, la questione è aperta e fumosa. Non ci sono indizi di alcuna frequentazione, ma una foto del passato fa insospettire i fan che lo seguono assiduamente: uno scatto molto affettuoso con la campionessa Francesca Giorda. Amicizia o amore? Solo il tempo ce lo svela.