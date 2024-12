Francesco Villa fa parte del duo comico Ale e Franz, che si è formato nel 1994 ma ha ottenuto uno straordinario successo a partire dagli anni 2000 in virtù soprattutto della partecipazione al programma comico Zelig. Formato appunto da Francesco e dal collega Alessandro Besentini, di quattro anni più giovane di lui, il duo comico è nato quando i due si sono conosciuti al Centro teatro Attivo di Milano, dove frequentavano corsi di formazione professionale.

La loro comicità ha come punto di forza quella di saper spaziare dal comico al tragico tanto che entrambi hanno raggiunto nel 2001 il premio satira politica. Ma cosa sappiamo dei comici e della loro vita privata e in particolare di Francesco Villa, nato a Milano il 29 gennaio del 1967?

Di quattro anni più grande del “compagno” nel duo comico, Francesco Villa è molto riservato e non sono molte le informazioni che traspaiono in merito alla sua vita privata, della quale praticamente non parla quasi mai. Come il collega, infatti, anche il comico milanese ama proteggere la sua privacy. Addirittura, se di Alessandro Besentini abbiamo informazioni in merito alla moglie e ai nomi dei suoi figli, non è lo stesso per Villa, del quale non sappiamo infatti se sia o meno sposato.

Francesco Villa: il rapporto con il collega Alessandro Besentini

Quel che sappiamo di Francesco Villa, comico di Ale e Franz, molto riservato e attento alla sua vita privata e a mantenere il giusto riserbo, riguarda solamente l’ambito della fede. L’attore ha avuto più volte modo di parlare del suo rapporto con la cristianità e ha spiegato di essere molto fedele, al contrario del collega e compagno nel duo, che a detta di Francesco non ha avuto “la mia stessa fortuna di fare i giusti incontri”, come rivelato a Famiglia Cristiana proprio da Villa. Nonostante ciò, secondo il comico, loro due sono come due facce della stessa medaglia.

