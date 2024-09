Forse non tutti sanno che la vita sentimentale del cantante Franco Simone ruota attorno alla moglie Piera Romoli. La coppia si conobbe a cavallo tra gli anni settanta e ottanta, quando lei era una delle sue coriste. Dopo un fidanzamento di quattro anni, sono diventati marito e moglie, poi genitori di Sara, a cui il cantante ha dedicato i suoi brani Gioca e La chiave. In una intervista rilasciata al magazine Oggi, Franco parlando dell’amata figlia Sara ha detto che è una persona molto focalizzata sul lavoro e che gli vuole un gran bene.

Bellissima la dedica che le ha riservato in uno dei suoi brani che sembra, almeno stilisticamente, una splendida poesia. “Metti l’abito più bello, che sia bianco rosso o giallo, il trucco non ti serve tanto ti ha truccata il Cielo, bella come sei”, la canzone dell’artista che in tutto questo tempo ha sempre cercato di mantenere al massimo la privacy.

Franco Simone e la storia d’amore con sua moglie Piera, il legame con la figlia Sara

Pur essendo una persona molto riservata e non avendo mai dato al gossip particolari spunti sulla moglie Piera Romoli, sappiamo che i due vanno d’amore e d’accordo, semplicemente hanno deciso di tutelare la propria storia evitando eccessivi passaggi in forma pubblica.

Così ha fatto anche nelle diverse interviste in cui viene coinvolto. Di sua moglie Piera Romoli e di sua figlia Sara ne parla a malapena, certo che vita privata e professionale debbano necessariamente prendere sue strade diverse.

