Franco Vassallo, chi è: la carriera iniziata da giovanissimo

Franco Vassallo è una delle eccellenze italiane. Baritono, nato nel 1969 a Milano, ha cominciato a studiare con Carlo Meliciani già da giovanissimo: aveva infatti 16 anni quando ha cominciato ad esibirsi nei primi concerti, partecipando anche a grandi eventi come i festeggiamenti per i 500 anni della Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Milano. Ha approfondito poi, negli anni a seguire, la tecnica sul “canto sul fiato”, studiando anche lettere moderne all’Università Statale di Milano, continuando contestualmente la sua carriera tra teatri vari. Nel 1997 ha vinto il concorso di Budapest indetto dall’Arena di Verona, arrivando a vestire i panni di Ford nel “Folstaff” di Verdi.

È stato poi scritturato per il Teatro La Fenice di Venezia per cantare il Barbiere di Siviglia mentre all’Arena di Verona ha interpretato Sharpless in Madama Butterfly. Nel 2000 è cominciata anche la sua carriera all’esterno prima a Vienna e poi ancora a Zurigo, Parigi e Bilbao. Nel 2003 è arrivato il debutto negli Stati Uniti a Filadelpia, poi ancora a Los Angeles e a New York. A seguire concerti straordinari a Trieste, Napoli, ancora Verona ma anche Londra e altri grandi teatri.

Franco Vassallo: il baritono tra gli ospiti d’eccellenza di Andrea Bocelli

Franco Vassallo è ospite della serata per celebrare i 30 anni di carriera di Andrea Bocelli, tenore amatissimo in tutto il mondo. Tra gli ospiti d’eccezione anche il grande Franco Vassallo, eccellenza italiana, baritono che ha calcato i palchi di tutto il mondo portando in giro la scuola e la maestria italiana nel canto e nel teatro. Insieme a lui anche tantissimi altri grandi artisti come Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Josè Carreras e attori come la colombiana Sofia Vergara, Russell Crowe e tantissimi altri volti noti del mondo della tv, dello spettacolo e della musica.