Gaia di Amici 23 choc: “Bullizzata per il mio aspetto fisico”/ “L’infortunio? Ecco cos’è accaduto davvero”

Gaia De Martino racconta perché, ad Amici 23, ha deciso di farsi sostituire: “4 anni che tentavo di entrare nella scuola…”

Gaia De Martino è stata una delle protagoniste di Amici 23 e, nella fase del serale, ha dovuto affrontare un brutto imprevisto: un infortunio che ha messo a rischio la sua permanenza nella scuola di Canale 5. Pur di non abbandonare la scuola, Gaia ha deciso di essere sostituita, una scelta che è stata molto discussa dai compagni e dal web ma che affonda le radici in qualcosa che la ballerina non ha mai raccontato prima d’ora.

Intervistata da Lorella Cuccarini nel format Dimmi di te, Gaia ha spiegato cos’è realmente accaduto in quel momento: “Quella è stata la prima volta in cui ho reagito di pancia perché io non sono così. Non ce la facevo a lasciare quel posto, dopo 4 anni… per me questo era il mio anno, le mie persone, i miei limiti superati, c’era tutto…” La ballerina ha infatti dichiarato che era da 4 anni che tentava di entrare ad Amici, motivo per il quale si è aggrappata con le unghie e con i denti a questa occasione unica nella vita.

Gaia De Martino: “Io bullizzata per il mio aspetto fisico, ti segna”

Gaia De Martino, nel corso dell’intervista, ha parlato anche dell’insicurezza che l’ha accompagnata nel corso della sua avventura ad Amici 23, che nasce in realtà da problematiche affrontate durante l’infanzia. “Io ho sofferto un po’ di bullismo, ero un po’ bullizzata per il mio aspetto fisico, ero un po’ bruttina e ovviamente ancora ad oggi esiste, e spero possa essere superato. – ha spiegato la ballerina, aggiungendo – Ti segna, anche se cerchi di superarlo, in alcune occasioni ti si ripresenta sempre. È importante chiedere aiuto, parlarne. Prima facevo tutto da sola, non chiedevo aiuto e invece parlare è importante e ti aiuta.” Oggi le cose sono migliorate: “Io sono felice di me stessa, perché sono entrata con coraggio e consapevole di dover scavare dentro me stessa e mi ringrazio perché ci sono riuscita, anche con sofferenza.”











