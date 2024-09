Genitori Ludovica Nasti, chi sono la madre Martina e il padre Lorenzo

Ludovica Nasti sarà ospite oggi a La volta buona di Caterina Balivo su Rai1, la giovane attrice si racconterà nella trasmissione del piccolo schermo e coglierà sicuramente l’occasione per soffermarsi sulla sua vita privata e anche sulla famiglia. Dei genitori Ludovica Nasti ha parlato in alcune occasioni anche in passato, raccontando di essere sempre stata molto coccolata dai suoi cari, che non hanno mai perso occasione per mostrarle tutto l’amore: “I papà sono sempre visti come dei supereroi, ma anche loro soffrono in silenzio, papà mi è stato vicino e ha preso dei giorni di ferie per stare con me quando mamma lavorava e l’ha fatto come un amico, facevamo tanti giochi per trascorrere il tempo” ha detto sul papà Lorenzo.

Ludovica Nasti ha un fidanzato?/ Mistero sull'attrice de L'Amica geniale: "Non ho ancora perso la testa"

Sui genitori Ludovica Nasti ha anche ammesso di aver goduto delle loro coccole, essendo stata la più coccolata in famiglia, resa orgogliosa anche dai fratelli che l’hanno fatta diventare zia da giovanissima.

Genitori Ludovica Nasti, la confessione: “Dicevo a mia mamma di non iscrivermi a cose di teatro”

La carriera tra piccolo e grande schermo di Ludovica Nasti è sbocciata già da diversi anni nonostante la giovanissima età, tutto questo nonostante qualche vano tentativo dei genitori di Ludovica Nasti durante l’infanzia di avvicinarla alle scene, in una intervista concessa a Vanity Fair ha rivelato: “Non ho mai recitato nemmeno a scuola, in chiesa, niente. Dicevo a mia mamma: “Non provare a iscrivermi che tanto non vado”, solo l’idea del pubblico mi imbarazzava” ha raccontato l’attrice de L’Amica Geniale.

Edoardo Vianello e la storia con Frida / "Volevo arrivare a stare con 1000 donne poi..."

Fortunatamente le cose hanno preso poi una direzione molto speciale nella vita di Ludovica Nasti, divenuta una delle stelle emergenti del cinema italiano e già pluripremiata, con una vista sul futuro che è davvero mozzafiato e lascia immaginare una carriera ancora più scintillante.