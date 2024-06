Germania, 67 italiani fermati con coltelli e passamontagna/ Stavano per entrare in contatto con albanesi

Un gruppo di 67 italiani è stato preventivamente fermato a Dortmund, in Germania, prima della partita tra l’Italia e l’Albania in programma questa sera per la fase a gironi degli Europei 2024. La Polizia locale, come riportato da Repubblica, li ha trovati in possesso di coltelli, bombe carta e passamontagna. L’obiettivo pare che fosse quello di entrare in contatto con i tifosi della squadra avversaria nei pressi di un ristorante vicino lo Stadio. Gli scontri sono stati tuttavia prontamente evitati.

Il magistrato di turno deciderà il da farsi, ma secondo quanto riportato dai media tedeschi verranno processati per direttissima nelle prossime ore. È da capire quali saranno i capi d’accusa, dato che il fermo pare sia avvenuto nel momento in cui stava per iniziare l’aggressione dei tifosi italiani a quelli albanesi. Le tensioni sono state per fortuna evitate grazie ai serrati controlli di sicurezza in corso nella zona.

Tensioni in Germania prima di Italia-Albania: 67 tifosi italiani fermati

Al di là dei 67 tifosi italiani fermati in Germania prima della partita, i supporters azzurri presenti in città ad ogni modo non sono molti. Lo Stadio di Dortmund sarà infatti quasi interamente colorato dalle bandiere rosse questa sera. È infatti la prima partita della storia per l’Albania agli Europei, per cui i tifosi sono arrivati in massa. Da stamattina i loro cortei hanno invaso la città. Le presenze previste sugli spalti sono almeno 40 mila, mentre i nostri connazionali dovrebbero essere meno della metà. L’appuntamento si preannuncia comunque caldo.

Il fischio di inizio è in programma alle 21 e già all’interno dello Stadio ci sono diversi tifosi, che hanno assistito al riscaldamento delle due squadre. È anche arrivato qualche fischio da parte della curva albanese al ct azzurro Luciano Spalletti. I rossoneri vogliono senza dubbio esordire nel modo migliore nella competizione, avendo la meglio sui campioni d’Europa in carica.











