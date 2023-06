Gian Maria Sainato commosso per un piatto di bistecche all’Isola dei Famosi/ Lacrime e ironia in diretta!

Gian Maria Sainato in lacrime all’Isola dei Famosi 2023: “Ho fame“

All’Isola dei Famosi 2023 l’assenza di cibo si fa sentire ogni giorno e per i naufraghi non è semplice convivere con i morsi della fame. Lo sa bene Gian Maria Sainato che, nella puntata di questa sera, si è commosso di fronte ad un piatto di bistecche. Tutto è nato da una prova ricompensa dove Luca Vetrone, scelto come “vittima sacrificale” dalla produzione, ha concesso di farsi rasare i capelli a zero per garantire a tutti di assaporare una deliziosa braciola alla griglia. In spiaggia, prima della prova, Alvin ha svelato la ghiotta ricompensa: “Signore e signori, bistecche per tutti!“.

Marco Mazzoli commosso per le parole di papà Claudio all'Isola dei Famosi/ "Adesso sei tu il mio eroe"

E, proprio in quel momento, Sainato è parso commosso, non trattenendo le lacrime di fronte alla succulenta tentazione. In studio in molti se ne sono accorti, con Ilary Blasi che si è rivolto a lui sincerandosi del suo stato d’animo: “Gian Maria?“. Anche Enrico Papi ha notato il cedimento del ragazzo, e ironicamente ha esclamato: “Sta piangendo Sainato, di fronte alla braciola“. “Ho fame” ha ammesso piangendo il naufrago, che viene invitato da Alvin ad avvicinarsi a lui.

Isola dei Famosi 2023, 8a puntata/ Diretta e eliminati: Gianmaria ed Helena in nomination

Gian Maria Sainato e la succulenta ricompensa

Ma Gian Maria Sainato è protagonista all’Isola dei Famosi 2023 anche qualche minuto dopo, quando Luca Vetrone ha deciso di farsi rasare i capelli, sacrificandosi per il gruppo e regalando a tutti una bistecca da gustare. Ilary Blasi ha infatti punzecchiato il concorrente, chiedendo se anche lui avesse intenzione di farsi tagliare i suoi capelli ricci, così come il suo compagno di viaggio. Sainato ha però rifiutato e, quando si è accorto che la situazione stava per incanalarsi su un binario negativo, ha chiesto, scatenando le risate in studio: “Io me ne vado, l’aereo dov’è?“.

Sainato choc su Helena all'Isola: "Fidanzata con Carlo Motta? Lei ama un altro"/ "Pensa ancora all'ex!"

Infine, ha aggiunto che con i suoi capelli ci lavora, per questo è impossibilitato a sottoporsi al taglio drastico: “Non si possono tagliare“. Alla fine è però riuscito a scamparla e, assieme a tutto il gruppo, si è gustato la meritata ricompensa.

Mi sto sentendo male per Gianmaria che letteralmente piange appena vede le bistecche 😂 #isola pic.twitter.com/TaniuhpaM4 — 𝕸𝖆𝖘𝖘𝖎𝖒𝖎𝖑𝖎𝖆𝖓𝖔 (@barumiliano) June 5, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA