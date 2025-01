Gianmarco Steri: il record del tronista a Uomini e Donne

Gianmarco Steri si lascia andare ad una confessione sul proprio passato sentimentale nel corso della puntata di Uomini e Donne del 29 gennaio 2025. Maria De Filippi dà il via al trono di Gianmarco con un annuncio: la redazione, dopo la diffusione della notizia della sua presenza sul trono, ha ricevuto migliaia di richieste da parte della redazione. Il gran numero di richieste ha così spinto la redazione a cambiare le regole. Nessun appuntamento al buio per Gianmarco che, attraverso un filmato, vede i volti delle prime ragazze che hanno chiesto di conoscerlo e di corteggiarlo.

“Pensavamo di farne arrivare cento a puntata”, annuncia Maria De Filippi che ribadisce l’enorme difficoltà che sta affrontando la redazione nell’esaminare il gran numero di richieste.

La confessione di Gianmarco a Uomini e Donne

Sorpreso, ma anche felice per l’affetto che il pubblico gli sta dimostrando, Gianmarco Steri ha colto l’occasione della sua presenza sul trono per ringraziare sia la redazione di Uomini e Donne che Maria De Filippi per avergli offerto una possibilità a cui era impossibile rinunciare avendo davvero voglia di trovare l’amore.

“Questa per me è una rivincita, perché io ho sofferto davvero per amore. Quella con Martina è stata una conoscenza bellissima e ora ho l’opportunità di rimettermi ancora in gioco”, dichiara Gianmarco, che, poi, riferendosi a tutte le persone che lavorano in redazione, aggiunge – “Ora mi odiano“. Nella prossima puntata, dunque, Gianmarco conoscerà le prime cento ragazze pronte a diventare le sue corteggiatrici ufficiali. Dopo le sofferenze del passato e il no di Martina De Ioannon che gli ha preferito Ciro Solimeno, Gianmarco riuscirà a trovare la donna della sua vita tra le tante ragazze che hanno contattato la redazione di Uomini e Donne?

