Gianmarco Steri nuovo tronista di Uomini e Donne: la redazione in difficoltà

Dopo la scelta di Martina De Ioannon che gli ha preferito Ciro Solimeno con cui ha lasciato il programma cominciando una vera storia d’amore, Gianmarco Steri è diventato il nuovo tronista di Uomini e Donne. Maria De Filippi, con il supporto di tutta la redazione, ha deciso di offrire immediatamente il trono a Gianmarco sia per il carattere forte e deciso che ha dimostrato di avere sia per ii supporto che il corteggiatore romano ha ricevuto dal pubblico. Di fronte a tale proposta, Gianmarco ha deciso di accettare mettendosi subito in gioco e non immaginando ciò che la sua risposta avrebbe scatenato.

La redazione, infatti, è stata tempestata di telefonate da parte di ragazze pronte a scendere nello studio di Uomini e Donne per conoscerlo e corteggiarlo. Di fronte alle numerose richieste ricevute, nella registrazione di Uomini e Donne del 14 gennaio 2025 che è stata la prima da tronista di Gianmarco, non sono scese ragazze. Come fa sapere Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni, infatti, la redazione sta capendo come gestire le richieste ricevute per lui.

Web impazzito per Gianmarco Steri tronista

Gianmarco Steri non è il primo corteggiatore che sale sul trono di Uomini e Donne ma in poche occasioni la redazione si è trovata in difficoltà nel gestire le telefonate di aspiranti corteggiatrici. In realtà, la situazione era prevedibile perché l’annuncio da parte della pagina ufficiale di Uomini e Donne ha scatenato l’entusiasmo del web. Ad esultare per la presenza di Gianmarco sul trono è stata anche Ida Platano che sperava che Martina scegliesse proprio Gianmarco.

Oltre a Ida, però, sono davvero tantissimi i commenti degli utenti che approvano la scelta della redazione. “Finalmente uno serio”, scrive una ragazza. “Non cominciate a dire ‘mamma mia nemmeno il tempo della scelta e già sul trono’. Ha fatto bene“, aggiunge un’altra. E ancora: “Altro che la scelta, io aspettavo solo questo”, “Non siamo contenti stiamo solo urlando come pazzi tutti”.

