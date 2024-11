Gianmarco Tamberi e il complicato rapporto con il padre-allenatore Marco

Questa sera, ai microfoni di Francesca Fagnani nella seconda puntata di Belve in onda su Rai 2, si racconterà anche un campione del salto in alto: Gianmarco Tamberi, da sempre affettuosamente soprannominato “Gimbo”. L’altista ha ereditato la passione per questa disciplina sportiva dal padre Marco Tamberi, che è stato a sua volta saltatore in alto nonché primatista italiano, e che per un lungo periodo di tempo è stato anche suo allenatore.

Tuttavia il loro rapporto, familiare ma anche sportivo, non è mai stato del tutto idilliaco e più volte Gianmarco ne ha parlato con un velo di amarezza. Il padre è stato infatti il suo primo allenatore ma, in seguito ad alcune divergenze di vedute, il loro sodalizio sportivo si è interrotto nel 2022; “Gimbo” ha parlato di un rapporto ormai rovinato e compromesso, non irrecuperabile ma comunque segnato da alcuni contrasti ancora oggi non superati.

Perché il padre di Gianmarco Tamberi non è più suo allenatore? “Un genitore…“

Ma perché Marco Tamberi, padre di Gianmarco Tamberi, non è più il suo allenatore? Cos’è successo a tal punto da compromettere non solo il rapporto padre-figlio, ma anche il sodalizio professionale nel salto in alto? A queste domande ha risposto lo stesso giovane campione nell’intervista a Belve in onda stasera, di cui i canali social di Rai 2 hanno offerto un’anticipazione. I punti bassi nel loro rapporto, spiega l’altista, “sono stati veramente tanti, motivo per cui dopo un rapporto si deteriora a tal punto da essere, non dico irrecuperabile, ma che diventa complicato metterci delle pezze”.

A compromettere il loro rapporto sarebbero state le dure regole di vita imposte dal padre al figlio, sulle quali Gianmarco si è così espresso: “Un conto è imporsele, un conto è scegliere, un conto è qualcuno che sceglie per te. Un genitore deve aiutarti a prendere la strada giusta ma non obbligarti a scegliere quella strada. Io mi sono sentito in quel momento molto tradito dalla figura genitoriale”. Infine, alla domanda di Francesca Fagnani se alle Olimpiadi di Parigi 2024 il padre gli fosse mancato, Tamberi ha risposto con un secco “Passo“.