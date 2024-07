Saremo per sempre grati alle gesta artistiche di una delle più grandi danzatrice della storia non solo italiana, ma internazionale: Carla Fracci. A lei è dedicato il docu-film “Carla” che ne racconta la bellezza della carriera passando per i retroscena della sua vita privata, delle relazioni professionali e ovviamente per le tappe fondamentali dei suoi successi. Ma nel cast, oltre alla presenza di personalità attinenti alla storia vera, c’è anche un personaggio inventato: Ginevra Andegari.

Ma chi è Ginevra Andegari, personaggio inventato nel film “Carla”? Il suo peso nella sceneggiatura e nella trama è tutt’altro che secondario. Occupa infatti un ruolo di rilievo al fine di comprendere non solo come Carla Fracci sia riuscita ad emergere nel mondo della danza ma anche per scoprire i lati emotivi e introspettivi dell’Etoile soprattutto nei momenti più difficili.

Ginevra Andegari, da rivale a ‘svolta emotiva’ per Carla Fracci nel film ‘Carla’

Vediamo Ginevra Andegari al fianco di Carla Fracci fin da bambine; quando l’etoile a soli 10 anni inizia ad avere le prime difficoltà per emergere presso l’accademia del Teatro alla Scala di Milano. Il personaggio inventato nel film “Carla” sarà una sorta di contraltare, una rivale con la quale coltivare una sana competizione che nel futuro si rivelerà preziosa.

Dopo essere riuscita a gettare le basi dei primi successi della propria carriera, Carla Fracci incontra l’amica Ginevra Andegari – personaggio inventato – a New York. La seconda ha ormai lasciato la danza per dedicarsi alla famiglia; una rivelazione che spingerà l’etoile – nel film “Carla” – a confessare le immense sofferenze che le scaturisce la lontananza dalla sua famiglia e in particolare dal marito Beppe.