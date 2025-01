Giordana Angi, nata nel 1994 a Cannes, in Bretagna, ha la mamma francese e il papà italiano: per questo è cresciuta tra i due paesi, per poi trasferirsi definitivamente ad Aprilia insieme alla famiglia quando era un pochino più grande. Una volta in Italia ha cominciato ad avvicinarsi al mondo della musica, prendendo lezioni di chitarra e di canto jazz, arrivando anche a suonare il pianoforte. La sua carriera musicale è iniziata nel 2012, quando è stata selezionata tra i finalisti del concorso canoro Sanremo Social. Ha poi preso parte proprio a Sanremo nella sezione dedicata ai giovani, non arrivando però in finale.

Nel frattempo ha continuato a pubblicare brani e anche a scriverli: nel 2018 è infatti stata autrice di “Senza appartenere” che Nina Zilli ha portato a Sanremo. A novembre ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi, arrivando fino alla finale e classificandosi seconda, ottenendo però il premio della critica giornalista TIM. Nel corso del talent show di Maria De Filippi ha pubblicato una serie di singoli come “Casa”, che ha ottenuto anche il disco d’oro.

Giordana Angi: “Sanremo 2020? Mi sono fatta condizionare”

Negli anni a seguire, la carriera di Giordana Angi è proseguita portandola nuovamente sul palco dell’Ariston al quale ha preso parte nel 2020 con il brano “Come mia madre”, classificatosi al ventesimo posto. Giordana Angi, oltre ad essere autrice e cantante dei suoi brani, è anche una polistrumentista: suona infatti il pianoforte. Dopo l’esperienza a Sanremo 2020, l’artista ha vissuto una crisi: non è stata infatti soddisfatta di alcune cose che ha scelto da sola.

“Per la canzone mi ero fatta condizionare da vecchie promesse. Avevo detto a un amico: ‘Il giorno che vado a Sanremo porto la tua canzone’. Avrei preferito andare con una cosa scritta da me, magari sarebbe andata allo stesso modo, ma avrei preferito sbagliare da me“ ha raccontato tempo fa l’artista, parlandone a “Chi”.

