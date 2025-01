Giovanna Civitillo rompe il silenzio dopo il suo incidente. Qualche giorno fa, la moglie di Amadeus aveva allarmato il web pubblicando su Instagram una foto che la ritraeva in Pronto Soccorso con un tutore al braccio, una flebo e una ferita sul mento. Senza entrare nei dettagli, si era limitata a specificare di trovarsi al Policlinico di Milano e di essere stata fortunata, perché le cose sarebbero potute andare molto peggio. Da quel momento, tantissimi utenti le hanno inviato messaggi di pronta guarigione, chiedendole con insistenza cosa fosse accaduto. Ora, a distanza di qualche giorno, Giovanna ha finalmente deciso di raccontare tutto sulle pagine della rivista Gente.

Il giornale, infatti, ha spiegato di aver contattato telefonicamente Giovanna per sapere come stesse dopo l’incidente. A quel punto, il volto di È Sempre Mezzogiorno ha raccontato di aver avuto un brutto episodio domestico nel cuore della notte. “Nella notte, in seguito a un calo di pressione, è scivolata in bagno provocandosi una sub-lussazione della spalla e tre punti di sutura sotto il labbro”, si legge sulle pagine del giornale. L’incidente è avvenuto nella sua abitazione di CityLife, quando ha improvvisamente perso i sensi.

Giovanna Civitillo, come sta dopo l’incidente: le parole della moglie di Amadeus

Non è chiaro se sia stato proprio il marito Amadeus ad aiutarla per primo, ma ciò che conta è che, fortunatamente, non abbia riportato conseguenze troppo gravi. Subito dopo l’incidente, Giovanna Civitillo si è recata al Policlinico di Milano, dove i medici, dopo aver effettuato tutti gli accertamenti necessari, le hanno applicato un tutore per la spalla lussata e suturato la ferita al mento con alcuni punti. Lo svenimento, infatti, ha provocato una brutta caduta, che le ha causato una lesione. L’episodio l’ha comprensibilmente spaventata, tanto che, nell’intervista rilasciata a Gente, ha dichiarato: “Mi sento miracolata”.

La showgirl è molto al grata ai dottori e all’intero staff medico e sanitario del Policlinico, che ha subito ringraziato sui suoi social. La notizia dell’incidente di Giovanna ha scosso anche molti volti conosciuti, ricevendo messaggi affettuosi da parte di Chiara Ferragni, Antonella Clerici, Matilde Brandi, Orietta Berti, Francesca Fagnani e molti altri. Ora la donna sta meglio, ma dovrà affrontare un periodo di assoluto riposo. Di conseguenza, non è ancora chiaro quando potrà tornare a È Sempre Mezzogiorno.