Chi è il compagno di vita dell’ex Non è la Rai: “Prima di lui ho sofferto”

Questa sera Pamela Petrarolo sarà grande protagonista della puntata del Grande Fratello, la gieffina ed ex Non è la Rai, racconterà la sua storia, tra gioie e sofferenze, alti e bassi, dolori e risalite che hanno contraddistinto la sua esistenza. Dalla prematura scomparsa del fratello Manuel fino all’amore, presente in mille sfaccettature e tornato sotto forma di Giovanni Benevento, l’uomo ha infatti conquistato il cuore della showgirl, con la quale ha costruito una famiglia felice nel corso degli anni. Il matrimonio concluso male in precedenza aveva infatti portato Pamela Petrarolo a vivere con diffidenza le questioni di sentimenti, e per questo non ha inizialmente accolto con calore Giovanni Benevento, che non si è dato per vinto fino a quando non ha conquistato la ex Non è la Rai.

“Venivo da una separazione sofferta dal mio ex marito, noi all’inizio stavamo solo al telefono fino al momento in cui… Io avevo paura” ha raccontato Pamela Petrarolo nella casa del Grande Fratello svelando come i due si siano lasciati e ripresi diverse volte fino a quando non hanno capito la portata del loro amore.

Pamela Petrarolo e la confessione sul compagno Giovanni Benevento: “E’ riuscito a salvarmi”

Nel corso della sua vita Pamela Petrarolo è riuscita a godere di un grande amore, quello con Giovanni Benevento, l’uomo che è tornato a farla credere nei sentimenti dopo il matrimonio precedente andato in frantumi. Una specie di salvatore, che l’ex Non è la Rai e attuale concorrente del Grande Fratello ha descritto così:

“E’ riuscito a salvarmi, anche se gestire le bambine non è stata una cosa facile” ha confessato la stessa Pamela Petrarolo ai compagni di gioco nella casa più spiata d’Italia. Questa sera la gieffina potrebbe ricevere una sorpresa proprio dallo stesso marito in una puntata del Grande Fratello 2024 che si preannuncia carica di emozioni per i vari gieffini.

