Chi è Enrico Nigiotti? Il cantante ha debuttato nel 2010 con Amici di Maria De Filippi, dove è stato uno dei concorrenti poi auto eliminato. Nel 2017 è approdato poi a X-Factor senza però vincere il programma. Nonostante le “sconfitte”, se così si possono chiamare, Enrico Nigiotti non si è mai arreso e ha dimostrato tutta la sua bravura al di fuori del mondo dei talent. Nel 2015, dopo la pubblicazione di alcuni album aveva partecipato nelle Nuove Proposte di Sanremo.

Al Festival arriva terzo con il brano “Qualcosa da decidere“, che darà il titolo al suo secondo Album. Tempo fa, a Verissimo ha raccontato alcuni retroscena sulla sua vita, come ad esempio quello che è successo dopo aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Il cantante ha spiegato che in seguito alla sua autoeliminazione aveva deciso di lavorare come magazziniere dopo che le case discografiche avevano deciso di interrompere i contratti con lui. Il motivo? Era ritenuto inaffidabile dopo essersi tolto autonomamente dalla scuola di Amici su Canale 5.

Enrico Nigiotti: “Volevo lasciare la musica e aprire una birreria”

Enrico Nigiotti dopo Amici aveva pensato di abbandonare per sempre la musica. Oltre a fare il magazziniere, insegnava anche chitarra nel tempo libero e aveva un sogno con la sua compagna e madre dei due gemelli, aprire una birreria alle Isole Canarie lasciando per sempre l’Italia. Fortunatamente, però, Enrico Nigiotti ha dato ascolto al suo cuore e ha continuato con la musica. Ecco cos’ha svelato sempre a Verissimo: “Ho iniziato a scrivere canzoni anche per altri. Ho collaborato con Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini“. Poco tempo fa, il cantante ha anche parlato dei suoi due figli a Allmusicitalia, riflettendo sulla società di oggi.

A quanto ha raccontato, Enrico Nigiotti è consapevole che oggi viviamo in un mondo molto violento, che ha dimenticato la sensibilità e il rispetto. Ed è per questo che l’unico augurio che manda ai suoi figli – avuti dalla fidanzata Giulia Diana – è quello di essere persone sensibili, sperando non siano mai bulli e vittime. L’unica cosa che lo rende tranquillo è il fatto che entrambi avranno un fratello su cui contare nei momenti difficili. A loro ha dedicato il brano “ninnananna”, una canzone che parla del suo cambiamento interiore dopo essere diventato padre: “Qui volevo raccontare di una persona che viene al mondo e che esplode nella tua vita“.