C’è anche Giulia Penna tra i concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show 2024. Un cast variegato quello scelto da Carlo Conti e il team autorale di uno dei varietà di maggior successo della televisione italiana diventato oramai un appuntamento fisso da quattordici anni. Nel cast c’è anche la nota influencer che può contare su un seguito enorme di follower su Tik Tok e Instagram. Per Giulia Penna si tratta di un vero e proprio debutto in tv e alla vigilia della partenza non nasconde di essere molto emozionata. Ai microfoni di SuperGuida TV, infatti, la influencer ha raccontato: “sono felicissima, è un programma che ho sempre seguito. Al suo interno c’è tutto quello che mi piace, cantare, recitare, interpretare, imitare e poi ci sono dei trucchi pazzeschi. Mi sento nel posto giusto”.

Non solo, la Penna ha parlato anche delle imitazioni e ha confessato che vorrebbe anche provare ad imitare un uomo. Infine ha speso parole di grande affetto per Carlo Conti: “è un grande professionista e non vedo l’ora di poter lavorare insieme a lui. Lo stimo molto”.

Giulia Penna nei panni di Rose Villain a Tale e Quale Show 2024

Nella puntata del debutto a Tale e Quale Show 2024, Giulia Penna dovrà calarsi nei panni di Rose Villain, la cantante balzata al grande successo e ai vertici delle classifiche grazie alla hit “Click Boom” presentata al Festival di Sanremo 2024. Una prova che sulla carta sembra essere nelle corse della giovane influencer che potrebbe regalare grandi sorprese conquistando così il voto favorevole della giuria composta da Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Non solo, la Penna potrebbe anche conquistare il voto dei social essendo una influencer molto amata e seguita e così puntare alla vetta della classifica finale e perchè no anche alla vittoria.

Vi ricordiamo, infatti, che a fine puntata sarà letta la classifica finale con il vincitore di puntata che risulterà poi determinante per la finale del prossimo 8 novembre 2025. Chissà che Giulia Penna non possa partire col botto!