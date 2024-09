Giuliana Chiara Filippi ha un fidanzato? L’atleta intanto sbarca a Ballando con le stelle

Questa sera, sabato 28 settembre, c’è anche la campionessa paralimpica Giuliana Chiara Filippi a Ballando con le Stelle 2024, un’ospite speciale per Milly Carlucci nella puntata di apertura di questa nuova edizione, un esempio di come talento, impegno e voglia di superare gli ostacoli possano portare davvero lontano. La classe 2005, infatti, è nata senza il piede destro per via di una malformazione, ma con un forte temperamento ha superato ogni ostacolo, arrivando a praticare molte discipline e cimentandosi in vari sport, con l’atletica non è stato un colpo di fulmine, perché specialmente agli inizi Giuliana non si sentiva all’altezza ma con il tempo è riuscita a oltrepassare le difficoltà e trasformare la rabbia in qualcosa di molto prolifico a livello sportivo.

Giuliana Chiara Filippi è fidanzata? Della vita privata dell’atleta non si sa molto, visto che la ragazza si limita a postare una manciata di contenuti sui social e in nessuno di questi è intenzionata a lasciare tracce sulla presenza o meno di un possibile fidanzato, essendo lei molto riservata.

Giuliana Chiara Filippi, da Parigi a Ballando con le Stelle: “Porto con me divertimento e insegnamenti preziosi”

Così a Ballando con le Stelle 2024, Giuliana Chiara Filippi sarà portatrice di un messaggio importante per tutti colori che, come lei, sognano e continuano a rincorrere grandi obiettivi. L’esperienza parigina le ha lasciato moltissimo in termini di emozioni e di ricchezza emotiva, un tesoro che vale più di qualsiasi altra medaglia.

“Porto a casa tanto divertimento e preziosissimi insegnamenti, perché adesso so davvero cosa portare in gara e cosa lasciare in disparte: meno paura e più grinta”, ha promesso la campionessa che questa sera si mostrerà in un lato inedito. E chissà che Milly Carlucci non possa stuzzicare Giulia Chiara Filippi sulla presenza o meno di un presunto fidanzato nella sua vita, intanto lei si gode il momento professionale, dopo che imparare a gareggiare davanti a migliaia di persone non è stato facile, vedremo come se la caverà stasera, sabato 28 settembre, per la prima puntata di Ballando con le Stelle, che sarà seguita da milioni di spettatori.

