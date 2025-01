Si chiama Giuseppe Ferrante, il nuovo compagno di Giorgia Cardinaletti? Da un pò di tempo si rincorrono voci ed indiscrezioni sul nuovo possibile fidanzato della nota giornalista del TG1 che in passato è stata legata al cantautore Cesare Cremonini. A lanciare il gossip ci ha pensato il settimanale Chi con una serie di foto ed immagini che hanno sorpreso la giornalista del TG1 e l’inviato di La7 insieme per le strade di Roma. Il gossip è servito e c’è già chi parla di un nuovo amore nella vita del mezzo busto del Tg1. Sarà davvero così?

Ciro e Martina a Verissimo: "Abbiamo il problema della distanza"/ Lei: "All'inizio sembrava spocchioso"

I due sono stati paparazzati a Roma intenti a trascorrere una serata insieme, anche se le foto li hanno pizzicati in atteggiamenti complici visto che sono stati immortalati mentre si scambiavano abbracci e sorrisi. Sembrerebbe essere nata una complicità speciale tra colleghi, visto che entrambi sono giornalisti.

Giorgia Cardinaletti e Giuseppe Ferrante stanno insieme?

Giorgia Cardinaletti e Giuseppe Ferrante stanno insieme? Nessuno dei due ha confermato né tantomeno smentito la notizia che da alcune settimane circola sull’inizio di una laison tra i due giornalisti. Per la Cardinaletti, volto noto del Tg1, se qualora venisse confermato si tratterebbe di un nuovo amore dopo la fine della lunga storia con Cesare Cremonini. Non è dato sapere di più, invece, sulla vita privata e sentimentale di Giuseppe Ferrante, Giornalista e videomaker di origini aquilane, oggi inviato per la rete La7.

Figli di Stefano Bettarini, chi sono Niccolò e Giacomo/ "Voglio che nella vita non abbiano rimpianti"

Le foto pubblicate dal settimanale Chi mostrano una particolare sintonia tra i due; anzi proprio il settimanale nell’articolo a loro dedicato ha rivelato che i due erano amici da tempo, un rapporto forse che nel tempo è sfociato a qualcosa di più? Del resto non si tratta della prima volta che i due vengono paparazzati insieme, visto che la scorsa estate la “coppia” era presente al matrimonio del bicampione del mondo di Moto GP Pecco Bagnaia.