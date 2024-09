Nelle scorse ore sul profilo Instagram ufficiale del Grande Fratello è comparso un post assai particolare in cui gli autori del programma affermano di essere in cerca di una casa per il reality. Scorrendo il carosello delle foto ci si rende conto di essere di fronte ad un post ironico, dato che nel sondaggio venivano proposte una serie di case tratte dai film con relative didascalie sui pro e i contro di ogni edificio. Un post assai particolare che di certo non ha lasciato indifferenti i fan del reality di Canale 5, i quali si sono lanciati in massa a commentare sotto alle foto.

Grande Fratello 18, chi è l'ultimo concorrente? Nome svelato/ "Poco famoso, fan preoccupati perchè..."

Inizialmente è stata proposta (ironicamente), la celebre casa di Dorothy del mago di Oz, famosa per essere “sensibile al vento”, come hanno riportato gli autori del Grande Fratello. Unica nota positiva, i cani ammessi. Si procede poi con la famosissima casa di Barbie tutta rosa, che non richiede troppa manutenzione ma che allo stesso tempo risulta troppo stucchevole per il colore preponderante. Tra le finte proposte anche la casa Baggins de Il Signore degli Anelli, che però ha soffitti troppo bassi. Si procede poi con la Casa Bianca e la Casa dei Simpson, che ha però un vicinato un po’ molesto. Alla fine viene proposta la famosa casa di Carl del film “Up”, che si alza con i famosi palloncini colorati.

Grande Fratello, Fabrizio Corona choc: "Signorini vuole il figlio di Bossetti"/ "La cifra proposta è assurda"

Grande Fratello cambia location: nuova casa e Alfonso Signorini dietro l’edificio ai Lumina Studios

Gli autori del Grande Fratello ironizzano in attesa della messa in onda del programma, prevista per lunedì 16 settembre 2024. Un’edizione piena zeppa di vip studiatissimi dalla redazione, ma che ha fatto anche parlare per il possibile cambio di location. Infatti, la nuova edizione del Grande Fratello non sarà più a Cinecittà, ma è stata trasferita ai Lumina Studios, un area gigantesca all’ultimo grido e di recente costruzione. Proprio lì accanto, ci sarà lo studio da cui Alfonso Signorini insieme a Cesara Buonamici condurrà il programma.

Quando inizia Grande Fratello 2024/2025 a settembre? Signorini torna in onda/ Doppio appuntamento e novità

Intanto che si prepara l’accensione dei riflettori per il Grande Fratello, si attende anche la conferma dell’ultimo concorrente, del quale ancora non si sa il nome. Per ora resta altissima la curiosità della nuova conduzione, con Alfonso Signorini attaccato alla casa dei vipponi. Chissà se questo cambierà le sorti del programma. Per i più curiosi su come sarà la nuova casa del Grande Fratello, tocca aspettare ancora qualche giorno e tutto sarà finalmente svelato.