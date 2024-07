Gravina annuncia nuove elezioni in Figc il prossimo 4 novembre/ Cosa può succedere dopo lo choc Italia

Dopo il disastro della nazionale italiana, eliminata all’Europeo 2024 per mano della Svizzera e a seguito di un cammino tutt’altro che dignitoso, il numero uno della Figc, Gabriele Gravina, ha annunciato delle elezioni anticipate. Una mossa un po’ a sorpresa quella segnalata dal Corriere della Sera attraverso il proprio sito web, che comunica anche la data in cui si voterà per le elezioni del presidente della federazione giuoco calcio italiano: il 4 novembre 2023.

Fra poco più di 4 mesi, quindi, scopriremo se Gravina sarà di nuovo presidente o se al suo posto ci sarà una nuova figura. Va detto che la rielezione dell’attuale numero uno della federcalcio è tutt’altro che scontata per due motivi: prima di tutto, bisognerà capire se lo stesso si ricandiderà dopo le recenti critiche, secondariamente, secondo il quotidiano di via Solferino avrebbe contro la Serie A e la Serie B, ma dalla sua avrà comunque il sostengo di Serie C e Dilettanti, senza dimenticarsi dell’associazione dei calciatori e degli allenatori.

GRAVINA ANNUNCIA NUOVE ELEZIONI IN FIGC: LA MOSSA CHE HA SPIAZZATO GLI AVVERSARI

Sede della nuove elezioni Figc, l’hotel Hilton di Roma, a Fiumicino, dove appunto si deciderà il destino di Gravina e più in generale del calcio italiano, uscito malconcio da un campionato europeo che ha evidenziato la pochezza di talento fra gli azzurri, una nazionale forse mai così povera come appunto quella che abbiamo visto all’opera in queste settimane.

Per il Corriere, Gabriele Gravina starebbe riflettendo con attenzione il da farsi e si starebbe confrontando con i suoi collaboratori e sostenitori, di modo da prendere la migliore decisione per se stesso e per il pallone tricolore. Una decisione, quella di anticipare le nuove elezioni in Figc, che ha spiazzato anche i detrattori che tutto si aspettavano fuorchè un passo indietro dello stesso presidente, nonostante le feroci critiche di questi giorni. Dopo averne parlato con Malagò, numero uno del Coni, ha quindi annunciato la decisione in Federcalcio, rientrato poche ore prima dalla Germania assieme alla squadra.

GRAVINA ANNUNCIA NUOVE ELEZIONI IN FIGC: LA SITUAZIONE NEL CALCIO ITALIANO

Contrari Lorenzo Casini, numero uno della Lega Serie A e Mauro Balata, a capo invece della cadetta, ma le altre categorie avrebbero appoggiato la decisione di elezioni anticipate prese da Gravina, che con questo annuncio a sorpresa ha messo sicuramente in difficoltà i suoi oppositori che ora avranno meno tempo per organizzarsi e provare a dare vita ad una campagna elettorale contro la sua rielezione. Resta da capire cosa farà lo stesso Gravina ma secondo il Corriere, anche se tormentato e amareggiato, alla fine si ripresenterà, convinto di aver fatto un buon lavoro in Federcalcio fino ad ora. Come detto sopra, avrà infatti dalla sua i Dilettanti (che pesano il 34 per cento), quindi la Lega Pro (17 per cento), oltre ad AIC, AIAC e gli arbitri.

In ogni caso il neo presidente dell’Inter Marotta ha mandato un messaggio a Gravina o a chi sarà il prossimo numero uno della Figc: “Serve più collaborazione con la Federcalcio per il bene della Nazionale”, anche perchè fra due anni ci sono i mondiali, e prima bisognerà qualificarsi.











