Greta Cuoghi, chi è la moglie di Benji/ La dolce dedica del cantante: “Sono immensamente grato”

Si chiama Greta Cuoghi ed è grazie lei che ha dimenticato il passato turbolento con Bella Thorne. Non a caso Benji se l’è sposata è oggi sembra felicissimo con lei al fianco della moglie. I due sono diventati marito e moglie un annetto fa e tra loro sembra proseguire tutto per il meglio, come si evince anche dalle tante tenerezze social che entrambi si scambiano regolarmente. L’ultimo esempio è il trentunesimo compleanno del cantante, quando Greta è uscita con un bellissimo post che ha fatto il pieno di like. “Ti amo, tanti auguri!”, le parole della modella, che ha allegato un cuoricino sopra uno scatto insieme.

Giulia Peditto, chi è fidanzata di Dargen D'amico/ Il cantante: "Non sento l'esigenza di parlarne perché..."

“Ho ritrovato mio fratello, abbiamo creato nuova musica e ho mia moglie al mio fianco. Sono immensamente grato”, ha invece scritto lui. “Con te vorrei impazzire”, aveva poi aggiunto la Cuoghi in un post, facendo sognare i fan che li seguono teneramente fin dai loro primi passi. Benji e sua moglie oltretutto sono una coppia relativamente fresca, anche se il sentimento che li lega sembra raccontare una storia di lunga data.

Olly/ "Fidanzata? Auguro a tutti e a me stesso qualcosa di devastante"

Benji, grazie a sua moglie Greta Cuoghi è tornato a credere nell’amore

“Avevamo in programma una vita insieme, invece poi le cose sono andate diversamente. Ci siamo lasciati andare perché il nostro percorso di vita stava prendendo direzioni diverse”, aveva raccontato Benji in una intervista parlando del suo passato con Bella Thorne.

Un capitolo che grazie a sua moglie Greta Cuoghi ha finalmente archiviato una volta per tutte. “Con mia moglie ci siamo conosciuti in uno dei momenti più bassi della mia vita, mi ha amato quando stavo al mio peggio ma con lei vicino sono una persona migliore. Sono stato fortunato a incontrarla, una fortuna sfacciata perché è dolcissima e intelligente”, aveva detto Benji a Vanity.

Rhove è fidanzato?/ Dai rumor sulla misteriosa 'Laura' fino alle ultime indiscrezioni: cosa sappiamo

© RIPRODUZIONE RISERVATA