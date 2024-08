Guerra Ucraina-Russia, proseguono le operazioni offensive su entrambi i fronti con l’intensificazione in particolare dei massicci attacchi da Mosca sul territorio ucraino, che da ieri stanno colpendo in tutte le zone,compreso il centro di Kiev provocando morti e feriti. Questa mattina sono stati in particolare presi di mira dai missili russi gli impianti energetici e la centrale idroelettrica della capitale causando interruzioni di elettricità anche a Kharkiv e Odessa. Dall’ufficio del procuratore generale ucraino sono state diffuse notizie in merito alle ultime vittime dei bombardamenti, compresa un’intera famiglia di 4 persone, i cui corpi sono stati recuperati tra le macerie nel villaggio di Izmailivka nella regione del Donetsk.

Zelensky ha dichiarato che le operazioni difensive proseguiranno anche con l’aiuto degli aerei F-16, grazie ai quali l’esercito è riuscito ad abbattere missili e droni diretti verso le strutture strategiche come centrali elettriche e depositi di armi. E prosegue anche la controffensiva dell’esercito ucraino, entrato ormai in territorio russo, con droni che hanno colpito un deposito di petrolio a Rostov provocando un vasto incendio.

Guerra Ucraina-Russia, Mosca risponde a Zelensky su piano di pace: “Non ci fermeremo fino a quando non saranno raggiunti gli obiettivi”

Guerra Ucraina-Russia, il presidente Zelensky ha dichiarato di avere intenzione di presentare un piano di pace indirizzato sia a Kamala Harris che a Donald Trump, per collaborare con i candidati alla presidenza degli Stati Uniti. Lo ha annunciato il portavoce Peskov, aggiungendo anche che nel progetto sono previste azioni diplomatiche e concrete per porre fine alla guerra e specificando che all’interno del piano era compreso anche l’attacco a Kursk come incentivo ad un dialogo con Putin. Mosca ha però risposto a questa notizia ribadendo la ferma intenzione di voler andare avanti, senza rivedere gli obiettivi previsti dall'”operazione militare speciale”.

Come riportato dall’agenzia Tass, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato: “Non è la prima volta che sentiamo tali dichiarazioni da parte dei rappresentanti del regime di Kiev. Noi continuiamo la nostra operazione e raggiungeremo tutti i nostri obiettivi“. Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo ha inoltre commentato la visita del capo dell’Aiea Grossi a Kursk dicendo: “Auspichiamo chiarezza”, in riferimento agli avvertimenti dell’agenzia sul rischio nucleare nella centrale, dopo che l’ispezione ha confermato tracce di attacchi con droni.