Si è da poco conclusa la diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle, tra i protagonisti indiscussi non solo i concorrenti ma anche Guillermo Mariotto. Il giurato ha fatto non poco parlare di sé nelle ultime settimane per la sua fuga dallo studio, per la ‘mano morta’ sulle parti intime del ballerino, per un insulto pronunciato durante la diretta e per la sua assenza durante la finale. Non era presente all’ultima puntata del programma condotto da Milly Carlucci a causa di un incidente fatto durante una trasferta di lavoro. A confermare l’infortunio è stato lui stesso in un’intervista concessa ad Adnkronos dove ha detto che al momento non può muoversi, è costretto a spostarmi in sedia a rotelle dopo l’incidente a Riyadh.

Tra le varie cose Guillermo Mariotto ha chiaramente detto che se fosse stato presente alla finale di Ballando con le Stelle non avrebbe fatto vincere Bianca Guaccero perché è stato troppo facile per lei dal momento che sapeva già ballare. A detta sua già da un po’ aveva stilato una sua classifica personale e ha ribadito che non avrebbe tifato per la Guaccero, a lei avrebbe preferito Federica Pellegrini.

Dopo la finale di Ballando con le Stelle senza giri di parole Guillermo Mariotto ha espresso le sue preferenze, lui faceva il tifo per Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca. Chiamandoli gli ‘dei’ ha detto che erano senza eguali e senza rivali. Dopo di loro c’erano gli ‘umani’, a pari merito Federica Nargi etichettata da lui come il miracolo di Tor Bella Monaca, bella come Miss Universo che ha trasformato il ‘rospo’ Favilla in un principe azzurro.

Il giurato ha parlato anche di Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, lui lo ha definito il più atletico dei principi di Ballando con le Stelle e il più bello del reame, lei invece come la bocca della verità che parla come balla e balla come parla. Spazio poi a Tommaso Marini, a parer suo il concorrente più fluido che sia mai stato in gara. Parlando della sua ambigua bellezza lo ha definito ‘divo/diva tra i divi/dive’. Guillermo Mariotto nella prossima edizione di Ballando farà ancora parte della giuria? A questa domanda ha così risposto: “Solo Dio può saperlo”.