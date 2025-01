Grande Fratello, Helena Prestes e Zeudi Di Palma tra le concorrenti del Gran Hermano in Spagna? Impazza il rumor

Non vi è certezza ne comunicazioni ufficiali ma nelle scorse ore sui social impazzano due rumor clamorosi riguardo il Grande Fratello, la cui 26a puntata è pronta a tornare in onda tra pochi minuti. Stando infatti alle indiscrezioni del web pare che Luca Calvani sia pronto ad abbandonare la Casa più spiata d’Italia e soprattutto due concorrenti potrebbero andare per alcuni giorni come concorrenti del Grand Hermano in Spagna. Chi sono anche in questo caso non ci sono certezze e conferme ma, sempre per quanto riguarda le indiscrezioni, potrebbe trattarsi di due ‘amiche speciali’ Helena Prestes e Zeudi Di Palma.

Nel dettaglio, stando a quanto riportano alcuni siti tra cui Gossip e Tv, su X circola un video su uno spezzone del GF spagnolo in cui si vede una concorrente spacchettare due scatole che contengono al loro interno due corone. Ed a questo punto si sente la voce del conduttore rivelare che ‘due vere regine entreranno nella Casa martedì’. Sui social sono immediatamente partiti i rumor e secondo molti utenti le due corone si riferirebbero a Zeudi Di Palma ed Helena Prestes, la prima perché ha vinto Miss Italia e la seconda perché si è dimostrata essere la regina dell’edizione. Sarà davvero così: Helena Prestes e Zeudi Di Palma tra le concorrenti del Grande Fratello in Spagna? Per il momento si tratta solo di ipotesi e congetture basati su fragili fondamenta.

Luca Calvani abbandona il Grande Fratello? Le parole ad Amanda Lecciso riaccendono il dubbio

Altro rumor molto interessante ed incessante riguarda Luca Calvani abbandona il Grande Fratello. Di recente è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano ad insinuare il dubbio che l’attore toscano fosse ad un passo dal varcare la porta rossa ed aveva rivelato anche i presunti motivi, ovvero che Luca avesse paura che la sua immagine e la sua reputazione venissero rovinate dalle dichiarazioni di Jessica Morlacchi. Adesso, un’altra frase che il gieffino ha rivelato ad Amanda Lecciso insinua il dubbio: “Grazie perché ci sei sempre stata, anche in un momento molto difficile hai scelto di stare dalla mia parte…” Sicuramente sto affrontando un periodo molto pesante emotivamente: è prossimo ad abbandonare il reality?