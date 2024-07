Huw Edwards, anchorman della BBC britannica, si è dichiarato colpevole di possesso e diffusione di immagini pedopornografiche. Il conduttore è finito al centro di uno scandalo già lo scorso anno, accusato di aver intrattenuto varie relazioni gay con partner più giovani, all’insaputa della moglie che non avrebbe saputo nulla di tali rapporti. Il giornalista si è dovuto presentare oggi davanti alla Westminster Magistrates’ Court per un’udienza preliminare: è infatti imputato in un processo per pedofilia avviato dagli inquirenti del Crown Prosecution Service.

Come riportato da Scotland Yard, il presentatore gallese è stato rinviato a giudizio per aver scattato e conservato “immagini indecenti di bambini” in un periodo compreso tra il 2020 e il 2022. Il volto della BBC era stato arrestato lo scorso novembre nel riserbo assoluto e rilasciato dopo il pagamento di una cauzione: il giornalista si era già “autosospeso” dalla televisione britannica dopo la pubblicazione delle indiscrezioni su uno scandalo sessuale che lo aveva coinvolto lo scorso anno e che gli aveva causato gravi problemi dal punto di vista psicologico, come spiegato per bocca di sua moglie.

Huw Edwards riceveva immagine pedopornografiche su Whatsapp

Dopo l’autosospesione dello scorso anno, Huw Edwards aveva, nell’aprile di quest’anno, formalizzato le dimissioni dalla BBC spiegando il proprio ritiro come una decisione presa “su consiglio medico”. Il giornalista è un volto storico della BBC britannica essendo stato l’anchorman della tv per circa quarant’anni, risultando nel 2023 il terzo dipendente più pagato all’interno dell’azienda, con un compenso attorno al mezzo milione di sterline, come spiega Rai News. Davanti ai giudici della Westminster Magistrates’ Court, il conduttore ha ammesso di essere in possesso di immagine pedopornografiche: ha spiegato di averne 41 su Whatsapp, di cui 7 del tipo più grave, come spiega l’Adnkronos.

Come spiegato davanti ai giudici, Huw Edwards era stato coinvolto in una chat online con un uomo adulto su WhatsApp: questo gli aveva inviato 377 immagini sessuali, di cui 41 di bambini. Le immagini inviate all’anchorman erano sette di categoria A, le peggiori, 12 di categoria B e 22 di categoria C. Nel febbraio 2021, l’uomo con il quale il giornalista intratteneva una conversazione aveva chiesto al conduttore se ciò che stava inviando fosse relativo a persone troppo giovani secondo i suoi gusti: Huw Edwards gli aveva risposto chiedendo di non inviare immagini di minorenni. In realtà ne avrebbe ricevute alcune di 13enni e addirittura una di un bambino di 7 anni.