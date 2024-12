I cosacchi, diretto da Giorgio Rivalta e Viktor Turžanskij

Nel pomeriggio di mercoledì 18 dicembre, su Rete 4 alle ore 16:20, andrà in onda il film d’avventura e di guerra del 1960 dal titolo I cosacchi. La pellicola è diretta da Giorgio Rivalta e Viktor Turžanskij. Si tratta di una collaborazione italo-francese, con soggetto scritto dal grande Damiano Damiani, il quale, con Francesco Rosi ed Elio Petri, fu un importante esponente del cinema di denuncia sociale e politica, con film come Il giorno della civetta, Pizza connection, Io ho paura e molti altri.

I protagonisti sono Edmond Purdom, molto conosciuto per aver interpretato Don Bosco (1988), di Leandro Castellani, e John Drew Barrymore, attore principalmente di westrn e padre dell’attrice Drew Barrymore. Completano il cast Giorgia Moll, Maria Grazia Spina, Massimo Girotti e Mario Pisu.

La trama del film I cosacchi: la guerra tra i ribelli circassi e i russi e un amore impossibile

I Cosacchi ha un titolo fuorviante, perché i protagonisti sono in realtà i Circassi, sottomessi ai russi ma ribelli, i quali un giorno decidono di di prendere in ostaggio Jamal, figlio del capo dei rivoltosi Chamil, e lo portano a San Pietroburgo dove verrà inserito in una scuola militare.

Jamal giurerà fedeltà allo zar salvandogli anche la vita, cosa che farà infuriare il padre che aveva da poco ricominciato a combattere contro i dominatori. Come se non bastasse, Jamal si innamora anche di Tatiana, figlia del comandante dell’esercito russo, il principe russo Voronzoff, così Chamil, in un gesto estremo, imprigionerà figlio e fidanzata. Tuttavia, i due innamorati riescono a fuggire…