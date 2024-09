I fratelli Corsaro è storia vera? Lo scrittore Salvo Toscano: “Mi sono ispirato alla vita normale”

Questa sera su Canale5 debutta con la prima puntata la fiction I Fratelli Corsaro con protagonisti Beppe Fiorello e Paolo Briguglia nei panni dei protagonisti, due fratelli totalmente agli antipodi l’uno dall’altro. Il primo è Fabrizio cronista di nera spaccone, donnaiolo, per certi versi immaturo ma profondamente innamorato del suo lavoro e l’altro è Roberto, avvocato penalista serio, disciplinato, rigorosamente monogamo e posato. Tuttavia in molti si chiedono se I Fratelli Corsaro è una storia vera o si ispira a vicende realmente accadute. In realtà per rispondere a questa domanda non resta che prendere in prestito le parole dello scrittore Salvo Toscano, papà dei due fratelli.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntata 12 settembre 2024/ Marta si scontra con un nuovo arrivato

Alle pagine di Visto, infatti, Salvo Toscano ha rivelato: “C’è tanta vita normale” e poi ha aggiunto: “Questo in fondo era uno dei miei obbiettivi quando cominciai a scrivere le loro storie, ossia mostrare una Palermo normale. Una città, quella in cui sono nato e ho sempre vissuto che ha si le sue specificità e le sue peculiarità, una certa vena di affascinante esotismo ma che ha anche in se tanta normalità che la fa assomigliare nel bene e nel male a tante grandi città europee.” Insomma ha voluto descrivere una citta fuori dagli stereotipi e dai cliché della mafia o della visione Gattopardesca. Inoltre Toscano ha anche aggiunto, nello specifico sui due protagonisti: “Non sono degli eroi infallibili.”

Location I Leoni di Sicilia, dov'è stata girata la fiction di Rai1/ Luoghi mozzafiato a Palermo e non solo

“I Fratelli Corsaro è storia vera? No ma ispirata a vicende verosimili”: parla lo scrittore

Non solo i due fratelli Corsaro Fabrizio e Roberto sono ispirati a personaggi verosimili anche se non realmente esistenti, ma anche tutti i personaggi che ruotano attorno a loro sono tratte dalla vita quotidiana. Non sono personaggi eroici e infallibili ma umani. Salvo Toscano, infatti, sempre dalle pagine di Visto, ha confessato: “C’è Monica, la moglie di Roberto con il suo caratterino, c’è Gaetano, il suo prezioso braccio destro dall’eloquio incerto, ma dal fiuto investigativo degno di un segugio di razza, ci sono Giulia e Pippo, i colleghi di lavoro di Fabrizio che con lui condividono la stagione difficile che da anni attraversa il giornalismo. C’è la mamma dei due fratelli che in questo romanzo dà ad entrambi qualche grattacapo.” Insomma I fratelli Corsaro è storia vera? ma verosimile su cui c’è molta attesa e curiosità e non resta che ricordare l’appuntamento per questa sera, mercoledì 11 settembre 2024, a partire dalle 21.25 circa.