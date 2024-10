Che musica, ragazzi! I Puncake hanno spaccato il palco di X Factor 2024 al secondo live con GoneDaddyGone, una di quelle canzoni che a mani basse ha fatto la storia del rock. “Sono vestiti come dei def***nti“, ha detto Manuel Agnelli nell’annunciare la loro entrata in grande stile. Ancora una volta hanno dimostrato di sapere suonare, muovendosi sul palco come delle vere rockstar, e non a caso sono tra i preferiti del pubblico. I fan sui social li adorano: “Chiedete a qualsiasi altra band di fare quello che hanno fatto stasera i punkcake no one does it like them li amo“, scrive un utente.

E ancora: “Raga Punkcake fenomenali!! Mi è piaciuto un sacco questo scambio!” Vestiti con un kilt scozzese con tanto di gonne, si sono divertiti pur rimanendo impeccabili a livello strumentale. “Siete un disastro bellissimo”, ha commentato Jake La Furia, contento di aver visto dei degni sostituti dei Dimensione Brama a X Factor 2024. Anche Paola Iezzi ha detto la sua, confessando di essere una vera e propria fan dei Puncake dalla prima ora in cui li ha visti. Una sola critica per il gruppo: a qualcuno dei giudici è mancato sentire Damiano alla voce.

X Factor 2024, Puncake eclettici sul palco con il tipico kilt scozzese

Oggi 31 ottobre i Puncake si sono esibiti con tanto di abiti scozzesi e ancora una volta hanno collezionato commenti positivi da parte dei giudici sui social. Anche Achille Lauro che stasera a X Factor 2024 viene soprannominato “Confettissimo“, si è esposto con un giudizio non troppo negativo nei confronti dei cantanti: “Mi è piaciuta la scelta del pezzo, anche se è stato un po’ un casino”. “Che entusiasmo!” ha risposto Manuel Agnelli, che ha commentato poi la scelta di disunire un po’ la band.

Insomma, anche questa sera i Puncake hanno dimostrato di saper suonare e divertirsi, che del resto è il motto del loro nome particolarissimo! Manuel Agnelli si è detto estremamente orgoglioso di loro, e come biasimarlo! Ha una delle squadre più forti del talent e grazie alla sua esperienza musicale riesce sempre a valorizzare ogni artista. Come secondo live di X Factor 2024, quindi, promossi a pieni voti, sperando che riescano a mantenere a lungo questa unicità che li contraddistingue.