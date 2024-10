Iago e Ilaria, c’è complicità al Grande Fratello 2024? Lo scenario

Come stanno le cose al Grande Fratello 2024 tra Iago e Ilaria? I due personaggi del reality di Canale Cinque hanno dato segnali di avvicinamento negli ultimi giorni, con l’attore spagnolo che non ha risparmiato i complimenti per Ilaria Galassi durante la festa di sabato sera nella casa più spiata d’Italia, Alfonso Signorini ha notato una certa sintonia tra i due concorrenti nella casa del Grande Fratello e al termine della puntata di ieri sera ha mandato in onda un video nel quale ha incastrato Iago e Ilaria, dove l’attore si lascia andare: “Lady Ilaria, questa sera lei è bellissima” dice il gieffino. Sguardi che non sono di certo passati inosservati al Grande Fratello 2024 e Pamela Petrarolo ha fatto ironia: “Il conte Iago ha qualcosa di strano in questo ultimo periodo, guarda qualcuno molto vicino a me” ha detto l’ex Non è la Rai scherzando con l’amica.

Beatrice Luzzi punge Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024/ "E' un altro Giuseppe Garibaldi"

E lo stesso Alfonso Signorini si è accorto della sintonia nata tra Iago e Ilaria al Grande Fratello 2024, chiedendo spiegazioni ai due diretti interessati: “Mi sono perso qualcosa?”

Iago e Ilaria prossima coppia del Grande Fratello 2024?

C’è chi punta su Iago e Ilaria come prossima coppia del Grande Fratello 2024 e in molti sembrano fare il tifo per l’attore spagnolo e la ex showgirl di Non è la Rai, lo spagnolo ha detto la sua in puntata: “Ilaria ha un carisma molto particolare e l’ho sempre detto, stare vicino a lei mi fa anche più caldo”.

SPILLO TV/ Cento e le troppe “amnesie” che non rendono giustizia al Servizio pubblico Rai

Alfonso Signorini a quel punto ha voluto dare una chance alla coppia Iago e Ilaria al Grande Fratello 2024: “Se son rose fioriranno, le Non è la Rai sono delle bestie tremende perché fanno il gossip su loro stesse”. Vedremo dunque come si evolveranno le cose nella casa del Grande Fratello 2024, tra i due però sembra esserci una certa sintonia.